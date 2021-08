O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande recebeu, da Agência Nacional de Petróleo, R$ 10,8 milhões, superando o município de Araruama, que recebeu pouco mais de R$ 9,3 milhões. O cofre da prefeitura de Iguaba Grande vai bem, obrigado. Vem mais obra por aí.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o vereador Júlio César Coutinho só vai colocar seu nome para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, se tiver total apoio de Dona Lívia de Chiquinho. Evidentemente que se tiver o apoio de Dona Lívia, leva de “brinde” o apoio do “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação. Bobo ele não é!

Arraial do Cabo

A Agência Nacional de Petróleo repassou aos municípios da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (19), quase R$ 145 milhões dos royalties de Petróleo. Para o município cabista, que recebeu o terceiro maior repasse, coube 11,7 milhões de reais.

Cabo Frio

O SEPE Lagos realizou, nesta quinta-feira, às 18:30, Assembleia Online da Rede Municipal de Cabo Frio, para avaliar os primeiros dias de retorno das aulas presenciais no município. Os profissionais da educação vão discutir também os próximos passos da categoria na busca por condições adequadas de segurança sanitária, como Equipamentos de Proteção Individual, além da infraestrutura e os protocolos sanitários rígidos e alinhados com a ciência. A assembleia também vai exigir o pagamento imediato dos salários de dezembro 2020 dos servidores aposentados, além de debater o que classificam como “ataques do governo municipal ao PCCR e Concurso Público”.

Búzios

Búzios vai sediar, no próximo ano, a “Copa Paixão de Multidões”. O Torneio internacional de futebol deve reunir por volta de 35 países, e 50 a 100 delegações na cidade. Os secretários de Turismo, Dom de Búzios, e de Esportes, Gugu Braga, calculam que o evento vai atrair 25 mil turistas para a cidade, gerando receita, movimentando a economia e divulgando o município. A competição, de acordo com Gugu, já tem data definida. Será realizada de 1º à 8 de agosto e disputada por jogadores de 5 à 15 anos.

São Pedro da Aldeia

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia está fechada e as sessões estão suspensas. O presidente da casa, Denílson Guimarães, decretou quarentena depois que a vereadora Mislene de André testou positivo para COVID-19. De acordo com nota divulgada pela Câmara, numa rede social, além da vereadora, mais três funcionários, incluindo um da equipe da copa, que mantiveram contato com os vereadores, também testaram positivo para a doença. A quarentena, que suspendeu as sessões plenárias, se estende até a próxima terça-feira. Até lá, apenas os serviços essenciais estarão em funcionamento. A Câmara havia reaberto ao público no dia 3 de agosto, após o recesso parlamentar.