O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio garantiu, em nota, que a secretaria de Administração, Marcilene Barreto Nunes, e o Chefe de Gabinete, Victor Meirelles Gonçalves, seguem exercendo as funções de forma técnica, conforme determinação da chefe do Executivo. Marcilene foi alvo de denuncia do Ministério Público Federal em 2008, acusada de improbidade, superfaturamento em contratos de shows e emendas orçamentárias. Victor Mereiles responde a ação cível acusado de usar o serviço público para fins pessoais e eleitorais e de exercício ilegal de função quando foi procurador de Itaperuna. A prefeitura, na nota, ressalta que Marcilene Barreto Nunes não possui nenhuma sentença condenatória na Justiça referente ao tempo em que exerceu cargo público em Campos. O mesmo ocorre com Victor Meireles Gonçalves. Destaca ainda que ambos secretários foram escolhidos pela prefeita Magdala Furtado devido às experiências e conhecimentos técnicos.

Búzios

O cantor e compositor Jorge Vercillo é a grande atração da Festa de Nossa Senhora de SantÁnna, Padroeira de Búzios. As comemorações reúnem ainda missas, quadrilha, procissão, almoços e shows na Praça dos Pescadores. Sábado, além da programação religiosa, tem início os shows musicais nos palcos do Morro da Igreja de Sant’Anna e da Praça do Pescador. Na programação estão Clube do Choro Búzios, Victor Stival, João e Fabrício, Agustina Forró Banda, Arma Samba, Ministério da Cruz Sagrada e Os burocratas e Padre Ricardo Whyte. O dia da padroeira, comemorado na próxima quarta-feira, será iniciado com alvorada e café da manhã. O bispo emérito Dom Alano Maria Pena celebra Missa às dez da manhã. Haverá almoço festivo com churrasco e a tradicional procissão, marcada para às seis da tarde será seguida de missa campal.

Arraial do Cabo

O governador em exercício e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, esteve no município de Arraial do Cabo, nesta quinta-feira (20) para de projeto de combate ao Lixo no Mar. Durante o encontro, o governador falou sobre engorda de praias na Laguna de Araruama.

Saquarema

Saquarema é palco, até o próximo domingo, de mais uma grande competição de surf. A Praia de Itaúna, o Maracanã do Surf, recebe a segunda etapa do Circuito Estadual com a nova geração do esporte.

Araruama

Prefeita Livia de Chiquinho colocou o expediente na Prefeitura para começar às 12h, nos dias em que a Seleção Feminina jogar às 7h e 8h. “Vamos torcer e valorizar o futebol feminino brasileiro”, disse.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Turismo e Lazer (Sectur), realizará, nos dias 28, 29 e 30 de julho, na Praça da Estação, o tradicional Arraiá Iguapira. Serão três dias de festa com quadrilhas e shows de bandas locais. O evento também contará com diversas barracas de comidas típicas. Dentro da programação montada pela Sectur, estão os shows com as bandas Banda Forroxé e Os Três da Aldeia, além dos cantores Raylane Mendes, Hendy e Belga, Thiago Mastra, Lucas e Orelha e Júnior Linhares.