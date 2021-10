O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 22

São Pedro da Aldeia

Os profissionais da Educação de São Pedro da Aldeia cruzaram os braços nesta quinta-feira. A greve, de vinte e quatro horas, é para exigir do governo Fabio do Pastel o fornecimento de equipamentos de proteção. O Secretário de Educação do município, Elias Valadao, vai receber uma comissão do sindicato em audiência marcada para hoje. O objetivo é discutir a pauta de reivindicações. O SEPE Costa do Sol acusa o governo de desvalorizar o servidor e nao fornecer nem máscara de proteção facial adequada. Segundo os sindicalistas, o kit de proteção contra a COVID é adquirido pelo governo e extremamente precário e foi mal distribuído nas escolas.

Búzios

Búzios quer atrair produções audiovisuais do Brasil e do mundo. A cidade, que ja abriga o mais chamroso Festival de Cinema do país, o Buzios Cine, lançou no Cine Bardot, a Búzios Film Comission.

Araruama

Araruama vai realizar no próximo sábado uma caminhada para marcar o Dia D de conscientização do Outubro Rosa com início na Praça da Bíblia.

A prefeitura vai disponibilizar no local consultas com a médica mastologista Kesley Couto de Castro. As pacientes que necessitarem serão encaminhada para realização de mamografia no Expresso da Saúde no mesmo dia.

Em Búzios, o Dia D acontece em todas as unidades de saude e vai oferecer mil mamografias, para tornar o acesso ao diagnóstico precoce acessível e diminuir a mortalidade.

Cabo Frio

O vereador Davi Souza, atualmente secretário de Governo do município de Cabo Frio, esteve na quinta-feira (21), no Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM acompanhando, o diretor da Fundação Leonel Brizola- Alberto Pasqualini Rio de Janeiro, Leo Lupi. Davi, ao dar entrevista, admitiu que que governo foi derrotado na última terça-feira, quando não conseguiu barrar a emenda a Lei Orgânica do município, que trava os projetos do prefeito, José Bonifácio, para a Feira Sebastião Lan. A fala de Davi Souza, causou um reboliço no meio político. Davi foi sincero e ponto.

Iguaba Grande

Os vereadores da câmara de Iguaba Grande, Luciano Silva e Junior Bombeiro, chegaram hoje de Brasília dizendo que a “mala” feio cheia de recursos. Junior Bombeiro, esteve na sessão desta quinta-feira (21), agradecendo tanta gente que estourou até o tempo. Melhor assim.

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que o vereador Chuchu anda tristinho. Segundo informações, desde que se lançou pré candidato a deputado, o moço não consegue sorrir. Os fofoqueiros de plantão andam dizendo que o grande incentivador, foi o vereador Ayron Freixo.