O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia confirmou, ontem, através de nota, a existência de um caso suspeito de meningite na cidade. A criança, um aluno da rede municipal está internado. A secretaria informou que está tomando todas as providências estipuladas pela Secretaria Estadual de Saúde, inclusive indo às escolas para avaliar a situação. O estado de saúde do estudante é sigiloso para preservação dele e da família. Segundo informações, a criança seria estudante da Escola Municipal Flonete Alexandrino da Silva, no bairro Poço Fundo. A prefeitura ressalta, entretanto, que nenhum diagnóstico foi fechado.

Arraial do Cabo

A Justiça suspendeu, a pedido do Ministério Público Federal, as licenças ambientais concedidas para as obras dos imóveis no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Além disso, foi determinada a imediata paralisação das obras efetuadas nos Lotes 64 e 65 da Rua do Albatroz. No mês passado, o MPF requereu a suspensão das licenças, após vistoria do ICMBio, onde constatou impropriedades nos imóveis, com impactos à Reserva Extrativista. Entre as irregularidades estão desmatamento de área de mata Atlântica, construção em area de preservação permanente e o bloqueio pelos condomínios de trilhas tradicionais de pesca, protegidas pela reserva.

Búzios

Búzios será palco de hoje ate sábado do primeiro Festival das Comunidades Tradicionais. Serão três dias de eventos, com seminários, feiras e caminhadas. A programação acontece na Pousada Águas Claras; na Praça dos Ossos e na Praça Santos Dumont. O Festival abre espaço para as comunidades tradicionais, que contribuem para o resgate da memória buziana.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio pode retomar, ainda hoje, as atividades presenciais na prefeitura. Ele testou positivo para COVID no início da semana, se afastou, mas sera submetido a novo teste nesta quinta-feira. Caso o resultado seja negativo, estará apto para deixar o isolamento e retornar as atividades. Bonifácio testou positivo para a doença pela segunda vez e disse que ao contrário da primeira, não teve febre nem perdeu o paladar. Ele contou que uma tosse seca e continua ligou o alerta na semana passada. Bonifácio passou o fim de semana no Rio para o aniversário do sogro e já na sexta-feira foi acometido da tosse. A confirmação do Covid veio na segunda. Prefeito diz, em tom de brincadeira, que dessa vez o maior desafio para superar a doença tem sido isolamento em casa.

Araruama

Continua dando e muita repercussão a confusão entre Aquino do Papa e Toninho da Saúde. Na Câmara, não se fala em outra coisa. Segundo o vereador Eloi Ramalho, Aquino do Papa perdeu a razão quando agrediu o Toninho da Saúde e perderia também se agredice qualquer pessoa. Em relação ao Toninho da Saúde, Elói Ramalho diz que se trata de um ser humano tranquilo, boa gente e trabalhador.

Iguaba Grande

Os profissionais da rede municipal de Iguaba Grande estão com assembléia marcada para este sábado, às 8h da manhã, na Câmara. De acordo com o sindicato, na pauta para discussão estão os salários, auxílio alimentação e o reajuste de 33% do piso nacional.