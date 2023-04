O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Saquarema

A surfistas de SaquaremaTais Almeida e Kayane Reis derrubaram as catarinenses Laura Raupp e Kiany Iakutake e estão nas quartas de final do QS 5000 feminino do Saquarema Surf Festival, na Praia de Itaúna. Laura Raupp chegou a bater um recorde histórico ao conquistar o maior somatório feminino em três anos do evento. Taís Almeida conquistou a primeira colocação na bateria e Kayane Reis a segunda. Laura Raupp e Kiany Hyakutake em terceiro e quarto deixam a competição.

Cabo Frio

O TRE derrubou ontem, por unanimidade, os embargos de declarações dos vereadores de Cabo Frio, Wanderson Bento e Vinícius Corrêa. Os dois tiveram os mandatos cassados em razão de fraude a de gênero. O desembargador Luiz Paulo Araújo Filho considerou descabidos e uma tentativa de revisão da decisão os argumentos apresentados pelas defesas dos vereadores que ainda podem recorrrer ao TSE. Atila Monteiro, o Atila da Ótica e o Coronel Ruy França, assumem as cadeiras.

Búzios

A prefeitura de Búzios reinaugura amanhã, às seis da tarde, a Creche Dona Diva. A unidade, localizada na rua Bambuzal, 21, em Geribá, foi reformada, adaptada e atenderá os bairros de Manguinhos e Geribá. A unidade tem capacidade para 210 crianças. Serão quatro turmas de creche integral e de creche parcial, além de duas turmas de pré-1 e de pré-2. O prefeito Alexandre Martins disse que entrega a comunidade uma creche com alto padrão de qualidade, onde as crianças terão respeito, conforto, segurança e qualidade de ensino.

São Pedro da Aldeia

O domingo será marcado pela solidariedade e ação social em São Pedro da Aldeia. A Igreja Metodista Betel promove, na Estrada do Alecrim, 580, das nove da manhã, às duas da tarde, o “Agita Ação Social Metodista”. A população terá uma série de serviços gratuitos a disposição, entre eles, corte de cabelo, aferição da pressão arterial, teste de glicose, manicure, designer de sobrancelhas, além de advogado, cardiologista, entre outros.

Arraial do Cabo

A primeira Meia Maratona da Região dos Lagos acontece neste domingo, com largada em Arraial do Cabo, às sete da manhã e chegada em Cabo Frio. O percurso de 21 quilômetros, vai reunir mil atletas de diversos estados, movimentando a economia da região.

As inscrições ainda estão abertas (restam poucas vagas) e podem ser feitas pelo whatsapp (22) 99951-4141.

Iguaba Grande

O vereador Marcelo Durão vai assumir a secretaria de Turismo de Iguaba Grande, no lugar do atual secretário José Ricardo, que volta para a sub-secretária de Turismo. Outro que

Pode deixar a Câmara é o vereador Paulo Rito. Segundo informações, as mudanças fazem parte de compromissos políticos assumidos na campanha.

Araruama

As sessões da Câmara de Araruama estão cada vez mais quentes e, pelo visto, vai piorar. Na desta quinta-feira (27), quase que o “barraco desabou”. De um lado o trio composto dos vereadores Amigo Valmir, Thiago Pinheiro e Magno Dheco, do outro Penha Bernardes e Oliveira. Alguns vereadores estão falando que as discussões já passam dos limites. E agora?