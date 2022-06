O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quinta-feira, dia 30

Cabo Frio

O Ministério Público promove, na próxima segunda-feira, às cinco da tarde, no auditório da Prefeitura de Cabo Frio, audiência pública para debater o a cesso de crianças e adolescentes à prática de atividades Esportivas. O objetivo é colher subsídios para instrução de uma ação civil ajuizada pelo MP, para que o município implemente uma política pública que garanta o oferecimento de atividades esportivas a crianças e adolescentes.

Serão ouvidos especialistas, autoridades públicas e sociedade civil. O encontro vai debater as modalidades esportivas que serão oferecidas, a estrutura e os locais onde serão ministradas as aulas.

São Pedro da Aldeia

A Escola Municipalizada Vital Brasil, no bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, está mais perto de ser reformada depois do incêndio que atingiu as salas de arquivos, diretoria e multifuncionais no ano passado. A licitação que vai apontar a empresa que será reponsável pelas obras de recuperação da unidade foi realizada esta semana e contou com a participação de reze empresas sendo que seis foram inabilitadas e sete continuam na concorrência pública. A reforma, de acordo com o Edital, vai custar aos cofres públicos aproximadamente R$ 1 milhão e meio de Reais. com previsão de seis meses para o término da obra. A licitação será retomada a partir dia 12 de julho quando se encerra o prazo para recursos.

Araruama

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, anunciou, ontem, a inauguração, sábado, às onze da manhã da Cozinha de Filetagem dos Pescadores na Pontinha do Outeiro. De acordo com ela, a cozinha vai garantir maior aproveitamento do pescado e gerar renda extra, além disso os pescadores com o selo de qualidade vão passar a fornecer pescado para merenda escolar.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, é o aniversariante desta quinta-feira (30). Segundo informações, o moço está recebendo muitos presentes desde cedo. Teve vereador que não esperou nem passar da meia noite e já estava ligando. Na cidade o que se fala é que, Marcelo Magno, dorme cedinho.

Búzios

A padaria do Paulo Beiçudo continua sendo o point da fofoca de Búzios e lá rola que Leandro do Bope, Joãozinho Carrilho e Rafael Aguiar misteriosamente estão degustando cafezinho nas residências buzianos. O que isso significa?

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins não perdeu nenhum evento do dia do pescador. Pela manhã, degustou um belo café com os pescadores e no final da tarde participou da procissão. Haja fôlego para o Mineirinho!