O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 03

Búzios

Búzios está arrecadnado cobertores e agasalhos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social no município neste inverno. No dia 11 de julho, acontecerá a segunda edição do “Breshop Solidário”, no CRAS da Rasa. O evento beneficente tem o objetivo de fazer doações de cobertores, roupas masculinas e femininas, peças infantis, calçados e acessórios em geral. As doações darão direito para cada pessoa levar seis peças do mostruário e, cada um ficará responsável por levar bolsas e sacolas no dia da ação. As doeções ppodem ser entregues na Secretaria de Segurança e Ordem – Base da Defesa Civil; no CRAS da Rasa; de Cem Braças, e também de José Gonçalves. Contato: 199 e (22) 998249377.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, está internado em um hospital particular em Niterói, desde sexta-feira (30) e segundo informações, o estado dele estável. O chefe de gabinete, Mirinho Braga, disse ter falado com José Bonifácio, na tarde desta segunda-feira (03).

Araruama

A Orla Oscar Niermeyer, que está marcada para ser inaugurada no 19 de agosto, terá ciclovia e calcadão com 10 mil 827,metros de extensão. Para a prefeita, a Orla Oscar Niemeyer vai se transformar em um verdadeiro museu a céu aberto.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva foi o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, desta segunda-feira(03). Durante a entrevista, Luciano deixou claro que não vai concorrer a vaga de vice prefeito. Aliás, o que se fala na cidade é que o vice prefeito, para a eleição de 2024, vai sair da Câmara Municipal de Iguaba.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Saneamento vai inaugurar no dia 10 de julho, às 18h, a Clínica de Castração Animal, localizada na Rua da Amizade, número 25, no Distrito de Monte Alto. Essa iniciativa tem como objetivo principal reduzir a quantidade de animais de rua por meio da castração. Com a previsão de atender 20 cães e gatos por semana, a clínica dará prioridade aos animais que foram abandonados.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, realizou uma visita técnica à Superintendência do Ministério da Pesca, localizada no centro do Rio de Janeiro. Participaram da visita o secretário da pasta, Mario Flavio Moreira, secretário-adjunto de Pesca, Breno Bento, e o assessor Luís Henrique. Na ocasião, a comitiva aldeense apresentou as demandas administrativas do sistema SISRGP 4.0 do Governo Federal em relação aos cadastramentos e recadastramentos dos pescadores artesanais do município. Em busca de apoio, o projeto Pesca + Sustentável, que tem parcerias com as colônias e associações de pescadores aldeenses, foi apresentado ao superintendente da pasta, Matheus Lima.