O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Arraial do Cabo

O ex-deputado Federal, Bernardo Ariston, se disse orgulhoso pela conquista do título de Capital Nacional do Mergulho pelo município de Arraial do Cabo. A lei foi sancionada esta semana pelo presidente Luis Ignácio Lula da Silva. Bernardo Ariston lembrou que foi dele a implantação do projeto – com apoio técnico da Embratur e da TurisRio – no período em que comandou a secretaria de Turismo de Arraial do Cabo no governo do ex-prefeito Renato Vianna, em 1997. Bernardo frisa que mais do que um slogan a “Capital do Mergulho” era um projeto de desenvolvimento socio-econômico que identificou a vocação natural da cidade para pesca tradicional, mergulho autônomo e turismo de sol e praia. Bernardo destaca também que o projeto perdurou, embora o governo que se seguiu ao de Renato Vianna não ter dado continuidade, e lembra que Arraial do Cabo conquistou, na ocasião, com o projeto Capital do Mergulho, a terceira colocação no ranking de cidade mais importante do mergulho no Brasil, perdendo apenas para Fernando de Noronha e Abrolhos.

Cabo Frio

Orgulho da Costa do Sol por ser a praia pioneira a conquistar a Bandeira Azul, o Peró, em Cabo Frio, está em pé de guerra com os políticos, do passado e do presente. Sem ouvir ninguém, eles simplesmente mudaram o nome de boa parte do bairro para Cajueiro. Os mais antigos contam que estimulados por políticos uma antiga fazenda que tinha muitos pés de caju, foi invadida há cerca de 50 anos e ali foram feitas várias construções, até hoje não legalizadas. A área, que fica ao lado do Peró, onde os imóveis têm escritura em cartório, ganhou o nome de Cajueiro. Além de mudar o nome de boa parte do bairro, também alteraram nomes de ruas importantes do Peró. A Rua do Moinho, a mais movimentada do local, virou Ary Teles de Carvalho. A Rua dos Badejos agora é Rua Dráusio Salon Bibeira. Homenageados por questões políticas, ninguém conhece os personagens que recebera as homenagens no passado. Nesta segunda-feira, os moradores protestam na Secretaria municipal de Fazenda para assinarem o documento rejeitando a mudança de nome. “Quem comprou suas casas no Peró e pagou como Peró não quer que o bairro tenha outro nome. Vamos protestar antes que chegue o novo IPTU”, disse a moradora Quenia Lima Gonçalves da Silva. Machado Silva, do grupo Amigos do Peró, está revoltado:“Somos totalmente contra essa mudança de nome. O Bairro e a Praia do Peró são marcas conhecidas mundialmente. Esta alteração em nada contribui, não agrega nenhum benefício, muito pelo contrário, causará enormes transtornos, muitos prejuízos e despesas”, lamentou.

São Pedro da Aldeia

O domingo foi muito samba e pagode em São Pedro da Aldeia. Os grupos Balacobaco e Imagina Samba fizeram a festa dos aldeenses, na Praça Hermogines Freire. A realização foi da Prefeitura e Promoção, Rádio Litoral FM, 94,5.

Araruama

Expo Araruama 2023 chega ao fim com sucesso entre o público de todas as idades. Foram quatro dias de uma linda festa. A Expo Araruama 2023 chegou ao fim nesse domingo, deixando aquele “gostinho de quero mais” entre o público de todas as idades. Quem subiu ao palco principal e fechou a noite foi o cantor Diogo Nogueira, que encantou a plateia com vários sucessos do samba. A festa contou também com o palco 2, com um Tributo a Rita Lee, apresentado por Laís Alfradique e convidadas; no domingo quem brilhou foi a cantora Nathália Toste.

Búzios

A imprensa está convidada para o lançamento do programa de transferência de renda, o “Gera Búzios”. O evento acontecerá na quarta-feira, 8 de agosto, às 9h, na Secretaria de Turismo.

Iguaba Grande

As obras do Mirante estão a todo vapor! Com aproximadamente 230m² metros de área construída, contando com 03 platôs com vista panorâmica para a laguna de Araruama e para a Região Serrana do Estado e um observatório com vista em ângulo 360º, o local será um grande ponto de encontro para nós moradores e visitantes. Pensando em toda população, o novo ponto turístico da cidade possuirá, também, acessibilidade para pessoas com deficiência, além de um amplo estacionamento, espaço cultural, restaurante, lounge externo e segurança para os nossos visitantes.