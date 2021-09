O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno, de Arraial do Cabo, têm passado o feriado de olho nas ruas da cidade. O município cabista é um dos mais procurados na Região dos Lagos, neste fim de semana. O secretário Marcos Simas falará, nesta terça-feira (07), sobre a ocupação de pousadas e hotéis do município cabista.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que Anderson Moura entregou o cargo de secretário, pois estaria sentido desprestígiado. Para se ter uma ideia, segundo os fofoqueiros de plantão, ele não falava com “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação, a mais de 4 meses. É o papo que rola lá pelas bandas da câmara de Araruama.

Iguaba Grande

Os vereadores Marcelo Durão e Balliester Werneck estão de “bandeira branca” nas mãos. Na semana passada o clima não ficou nada bom entre os dois, depois de algumas críticas efetuadas pelo Durão, ao evento de entrega de títulos e medalhas. Durão, que algo com mais requinte, o que não aconteceu. Neste momento, reina paz.

Cabo Frio

A secretária de segurança de Cabo Frio, Aglaia Olegário, atravessou a divisa entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia e foi parar em estacionamento da cidade vizinha, com carro da guarda municipal num veículo oficial. A ação de Aglaia deixou secretários de São Pedro da Aldeia e de Cabo Frio furiosos. Tem gente dizendo que a moça vai levar um “puxão de orelhas” do prefeito José Bonifácio. E agora?

Búzios

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, cada dia mais reforça seu time administrativo. As mudanças que ele fez na câmara, com a entrada do suplente de vereador, Uriel Da Saúde, mostra que jogo político vai ser prá lá de profissional. “Vem mais por aí”, é que garante um informante.

São Pedro da Aldeia

Os guardas do município de São Pedro da Aldeia vão cobrar uma atitude do senhor José Maria, secretário de Segurança do município, com relação a ação da secretária de Cabo Frio no município. Dizem que querem que a moça se retrate. O canhão da fofoca ficou movimentando nesta segunda-feira (06).