O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio Alair Corrêa acusou o também ex-prefeitoMarquinho Mendes de jogar fora, em oito anos de governo, R$

2 bilhões de dolares em royalties, e de tentar mata-lo politicamente ao aprovar o Plano de Cargos dos servidores. Alair diz que o ex-aliado, “além de mediocre no governo, foi maldoso ao criar no último mês de mandato, em dezembro de 2012, o PCCR” que, de acordo com ele, aumentou a folha da prefeitura de R$ 12 milhões para R$ 25 milhões. O Plano de Cargos e a crise na Petrobras foram, segundo Alair, os reponsáveis pela crise que enfrentou. O ex-prefeito disse também, que apesar da arrecadação dez vezes menor teria feito cem vezes mais obras e eventos, que seus sucessores, além de, segundo ele, ter concedido três abonos anuais ao funcionalismo – incusive o décimo quarto

salário.

Búzios

O ex-prefeito de Búzios, Mirinho Braga, atual chefe de gabinete da prefeitura de Cabo Frio, foi visto tomando um café com o vereador afastado Lorran Gomes da Silveira, na Cafeteria e Lanchonete O Suísso. O tema principal do encontro foi a politíca de Búzios. Vale lembrar que Lorran está afastado da Câmara buziana, mas garante que em breve volta a assumir a cadeira.

Mirinho Braga e Lorran Silveira

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está preparando uma festa especial para comemorar os 406 anos de fundação do município, celebrado em 16 de maio. A programação começa três dias antes, no sábado (13), a partir das 20h, com artistas locais e show do cantor gospel Samuel Messias. No domingo (14), a banda de pop e reggae Onze:20 assume o palco que será montado na Praça Agenor Santos. Já na segunda-feira (15), o cantor Xande de Pilares traz a alegria do samba e do pagode na virada para o aniversário do município. A terça-feira (16) vai marcar o retorno do tradicional Desfile Cívico aldeense.

Arraial do Cabo

O caldeirão político está fervendo em Arraial do Cabo depois da exposição de nomes servidores que prestavam serviços a EMUSA, em Niterói. Segundo o vereador Douglas Gomes (PL), autor da representação ao Ministério Público, vários nomes de outros municípios do Estado, como Arraial do Cabo, fazem parte de uma lista extensa de servidores que recebiam salários e terão que provar se estão ou não trabalhando. Nesta terça-feira, às 8 horas, o vereador Douglas dará uma entrevista exclusiva ao programa Bom Dia Litoral, da Rádio Litoral FM.

Iguaba Grande

A suplente de vereadora Silvana Grimauth, que tomou posse na última quinta-feira, no lugar do vereador Paulo Rito, que assumiu a secretaria da melhor idade, já fez dois pedidos, ambos para troca de placas. Uma na porta do gabinete e a outra no estácionamento. Saí o nome Paulo Rito e entra Silvana Grimauth. Em seu discurso de chegada, a moça disse que trazia cores para uma Câmara cheia de ternos pretos. Já chegou chegando.



Araruama

Muitas emoções: No último final de semana o vereador Nelsinho do Som foi visto pelo drone com a sua primeira dama, Jane do Som, que completava mais uma primavera em Ilha Grande. Teve bolo, guaraná e parabéns. Bem que Nelsinho tentou se refugiar, mas o drone captou as imagens.