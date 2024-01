O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 08

Cabo Frio

O movimento de turistas em Cabo Frio, nas duas primeiras semanas de janeiro, aumentou 10 % em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é do presidente da Associação de Hotéis, o empresário Carlos Cunha. Segundo ele, a média de ocupação dos meios de hospedagem da cidade registra 95% este ano contra 85% nas duas primeiras semanas de janeiro de 2023. Carlos Cunha diz que a taxa diminui nas duas últimas semanas, mas, mesmo assim, a procura por reservas continua alta,mas ainda não reflete o movimento esperado para o Cabofolia. A média de ocupação de hotéis e pousadas atingiu 98% no réveillon. O movimento, segundo estimativa da secretaria de Turismo, deve aumentar 15% em relação à temporada passada, quando um milhão e meio de turistas passaram pela cidade entre dezembro e março.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia pretende contratar uma empresa especializada em prestação de serviços de segurança desarmada, ao custo de pouco mais de dois milhões e trezentos mil Reais. O governo justifica a contração no Edital devido ao baixo efetivo da guarda para atender as necessidades ocasionadas pela alta temporada, além de fins de semana e feriados e os diversos eventos previstos no calendário da cidade. Segundo o edital, todo o efeitvo da guarda já está empenhado na segurança de grandes eventos, ordenamento das praias, fiscalização do transporte, trânsito e vigilância do patrimônio. A estimativa é de contratação de 510 seguranças no total que serão distribuídos pelos diversos eventos que serão realizados durante o ano.

Araruama

A Prefeitura de Araruama publicou o decreto n° 222 de 2023 que abre vagas de estágio para alunos que estejam cursando Ciências Biológicas. A vaga é destinada à atuação no Botânico das Asas- uma extraordinária área de lazer com Palácio das Borboletas, Palácio das Araras, espaço para piquenique e conservação biológica de plantas e animais, e será inaugurada no dia 27 de janeiro. A remuneração mensal pelo estágio na área de Ciências Biológicas é de R$1.000,00 mensais. É obrigatório que os alunos sejam moradores de Araruama. Para se inscrever, clique no link abaixo: https://forms.gle/PKPVitiX8FXT8MyUA

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo e a Prolagos assinaram a Certidão Ambiental de Inexigibilidade de licenciamento para a instalação de hidrômetros nas residências do bairro Novo Arraial, no distrito de Arraial do Cabo. Nesta etapa, cerca de 2.300 moradores serão beneficiados, em 650 casas. O serviço de instalação terá início já no mês de janeiro. De acordo com a concessionária, a previsão é que já tenha água na torneira dos moradores no início do mês de fevereiro.

Saquarema

Aproveite os descontos na cota única ou pague seu IPTU parcelado em 10 vezes e a taxa de foro em 4 vezes. A sua contribuição é fundamental para Saquarema continuar seguindo em frente, melhorando a qualidade de vida de todos. Baixe o carnê no site da prefeitura ou procure um posto de atendimento.

Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Coordenadoria de Defesa Civil, realizou com sucesso nesta segunda-feira (8) a aula inaugural do Projeto Defesa Civil Mirim. Este projeto, voltado para jovens de 9 a 12 anos matriculados na rede municipal de ensino, teve sua cerimônia de abertura no Ginásio da Praça Tia Uia (INEFI).

Iguaba Grande

Atenção aos blocos e expositores interessados em participar do Carnaval 2024! A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Turismo e Lazer, irá promover, na próxima semana, as reuniões para a realização do Carnaval 2024. Na segunda-feira (08), será com os blocos, enquanto na terça-feira (09), com os expositores. O encontro começará às 10h e será na sede da secretaria.