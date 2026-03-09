O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09



Araruama

A Prefeitura de Araruama realiza nesta segunda-feira (9) o encontro “Para Você, Mulher”, um evento voltado ao debate sobre protagonismo feminino, ocupação de espaços, desafios e liberdade das mulheres na sociedade. O encontro contará com a participação da prefeita Daniela Soares, além de convidadas que compartilharão suas experiências e trajetórias: a empreendedora Ione Menezes, a pastora Selma Castro, a superintendente da Terceira Idade Gracinha Marchon e a sexóloga Yeda Portela. A proposta é promover um momento de diálogo, inspiração e troca de experiências entre mulheres que atuam em diferentes áreas.

Arraial do Cabo

O segundo BBQ Festival de Arraial do Cabo, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcelão, foi sucesso total. O público elogiou a estrutura e o local. Prefeito Marcelo Magno e vice Diego de Marcelo estavam de mesa em mesa.

Iguaba Grande

No Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Esportes, promoveu uma caminhada especial que reuniu mais de 200 mulheres em um momento de união, esporte e celebração. E para encerrar a manhã com ainda mais energia, as participantes aproveitaram uma ginástica animada com a professora Luciana, deixando o evento ainda mais especial. Um dia para celebrar a força, a alegria e a importância das mulheres.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará o seminário “Mitos e Falácias em Psiquiatria Infantil: Um Olhar sobre o Autismo” no dia 12 de março, a partir das 13h, no Centro de Eventos de Saquarema. O evento é voltado aos profissionais da rede municipal, especialmente das áreas de Saúde e Educação que atuam diretamente com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco na atualização técnica, qualificação profissional e no fortalecimento das práticas intersetor.

Cabo Frio

A empresária de Cabo Frio, a Estephany Góes revelou ter sido vítima de um relacionamento abusivo e vítima de abuso emocional, sexual, patrimonical e financeiro durante anos. O depoimento, em vídeo, foi publicado numa rede social, na véspera do Dia Internacional das Mulheres. A empresária contou que o silêncio deixou de ser uma opção depois de um longo e difícil processo que a levou a encerrar o relacionamneto, uma escolha que não foi repentina, fácil e, muito menos simples. O marido, seguindo ela, controlava tudo, desde o que comia até o que vestia. Estephany conta que foi atastada de familiares e amigos, que se sentia sufocada e a situação a levou a inúmeras crises de ansiedade até perceber que precisava ser feliz e buscar apoio junto a família e em sessões de terapia. Estephany disse que não existe mais vínculo afetivo ou profissional com o marido e pediu respeito nesse momento de reconstrução de vida para curar feridas e recuperar a auto-estima.

Búzios

O juiz Raphael Baddini volta a assumir a Segunda Vara da Justiça de Búzios, dois anos depois de ser afastado do cargo pelo Orgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio acusado de decidir causas envolvendo litígios entre um ex-casal, incluindo a guarda da filha menor, sem a devida imparcialidade. E que ele teria tido relações amorosas com a mulher envolvida no processo. E, o magistrado a orientava sobre as ações e continuava a assediando por redes sociais, mesmo após o envolvimento amoroso com a mulher. Raphael Baddını , na semana passada, ministrou palestra a convite da OAB de Búzios. No material de divulgação do evento que teve como tema “A Lei Maria da Penha e a prova nos crimes de violência doméstica: desafios, limites e garantiras”.

São Pedro da Aldeia

Moradores da periferia de São Pedro da Aldeia sofrem com a precariedade do transporte público municpal e com os constantes alagamentos nos bairros. As reclamações se multiplicam nas rede sociais com a divulgação de imagens de ônibus circulando lotados e bairros inteiros alagados. Moradores da Rua do Fogo, por exemplo, estão cansados do que classificam de humilhação no ônibus linha 514 da Rua do Fogo. Eles contam que a linha tem apenas um ônibus para atender toda a população. Os usuários precisam se apertar, enfrentar atraso é superlotação para conseguir chegar ao trabalho. Ontem, moradores do Bairrio São João voltaram a ficar indignados depois de apenas dez minutos de chuva. As ruas do bairro se tranformaram em rio depois de apenas dez minutos de chuva. Várias casas foram invadidas, Uma moradora disse que é preciso voltar a interditar a RJ-140 para chamar a atenção das autoridades.