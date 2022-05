O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 09

Búzios

Búzios abre, na próxima sexta-feira, o Circuito Sesc de Jazz & Blues que vai promover mais de 90 shows com mais de 30 músicos, em cinco cidades fluminenses. O circuito também vai passar por Paraty, Rio das Ostras, Niterói e Barra do Piraí. Os shows são totalmente gratuitos. O objetivo é estimular o interesse do público pela música de qualidade, além de formar plateia para o público assistir alguns dos maiores nomes do jazz, blues e da música instrumental. Em Búzios, serão dez shows que reunirão, nas praças dos Ossos e Santos Dumont, nomes como o saxofonista americano Sax Gordon Beadle & Just Groove, Léo Gandelman, Tony Gordon, Nico Rezende, Wagner Tiso, Victor Biglione, entre outras atrações.

São Pedro da Aldeia

Uma série de reclamações nas redes sociais marcam o primeiro dia de operação da V7Bus em São Pedro da Aldeia. A empresa substitui a Viação São Pedro na operação de onze linhas municipais. Uma usuária parabenizou a prefeitura por deixar o povo nos pontos sem Ônibus. Segundo a postagem dela numa rede social, falta respeito com a população e uma administração competente no município. Moradores reclamam também da falta de divulgação dos horários e alguns, apesar dos problemas com trabnsporte não perderam o bom humor e em tom de brincadeira pediram que os usuários postem fotos dos Ônibus da empresa circulando nas ruas do município.

Cabo Frio

A Comissão de Direitos Humanos da OAB Cabo Frio se reúne, ás duas da tarde, para discutir a ação truculenta de policiais militares do 25o Batalhão durante uma “Batalha de Rap”, no Bairro Manoel Corrêa, na semana passada. A OAB vai ouvir os organizadores do evento e outros envolvidos, e quer ouvir também os policiais militares. O presidente da entidade Kelven Lima classificou os fatos de graves e informou que vai acompanhar o caso junto a Corregedoria da Polícia Militar e a Polícia Civil. A prefeitura divugou nota de repúdio onde diz que a ação dos policiais contraria os esforços do Governo para garantir o acesso da população jovem à cultura e ao lazer e frisa que as imagens demonstram uma atuação truculenta e violenta por parte daqueles que deveriam proteger a população.

Arraial do Cabo

Contas relativas ao ano de 2020, do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, deverão ser votadas nesta terça-feira (10), pelos vereadores cabistas. Dizem que a dupla Tê e Tom, vai está presente na assistência. Será?

Araruama

Os vereadores de Araruama, Carlos Alberto Russo e Elói Ramalho, foram vistos dançando até o chão na festa dos 176 anos de emancipação política administrativa, de Rio Bonito, no camarote do prefeito Leandro Peixe. Russo falava para a galera não esquecer dele em outubro e Elói Ramalho, dizia que era o representante do governador, Cláudio Castro. Coisas da política.

Iguaba Grande

Ainda um pouco “bicudo”, por causa da saída do secretário de Educação, Fred Carvalho, o vereador, Balliester Wernec, anda malfalando o prefeito, Vantoil Martins. Como, bom mineiro, Martins, esbanja tranquilidade e não responde Wernec. Já dizia vovó, o “bom cabrito não berra”.