O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 11

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, está bem após a longa cirurgia que foi submetido para tirar um nódulo do fígado na sexta-feira, no Complexo Hospitalar de Niterói, onde segue internado. O cirurgião gastrointestinal Marcelo Enne, considerou a intervenção um sucesso e revelou que ao acordar, no sábado, ainda na UTI, o prefeito perguntou a equipe médica pelos desdobramentos da pesquisa para o governo do estado. A informação é da primeira dama, Ana Valadão, que acompanha Bonifácio. O prefeito de São Pedro, Fábio do Pastel disse, numa rede social, que recebeu com alegria a notícia de que a cirurgia de José Bonifácio, correu bem e desejou pronta recuperação ao prefeito de Cabo Frio.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo vai gastar R$ 6 milhões e 900 mil para construir um posto de Saúde na Avenida Pedro Francisco Sanches, no distrito de Figueira.

A licitação está marcada para o dia 3 de maio, às dez da manhã, no auditório do antigo Cinema e, de acordo com o edital de licitação publicado no portal da transparência os valores podem ser reajustados de acordo com o mercado.

O posto, que tem prazo de um ano para ser construído terá 1.443 metros quadrados e dois pavimentos. No primeiro, três consultórios de emergência, sala vermelha e amarela, laboratório, sala de Raio X, isolamento, farmácia, posto policial, dentista, salas de curativo e gesso. No segundo, salas da administração, de reunião e descanso e vestuários.

Araruama

Araruama promove durnte o feriadão da Semana Santa mais uma edição do Peixe da Semana Santa .Os moradores poderão comprar peixes da Lagoa de Araruama como Carapeba, Corvina, Tainha e Perumbeba. O Feirão vai acontecer nas seguintes unidades: Rancho dos Pescadores, Porto da Pontinha, Porto de Iguabinha e também na Colônia dos Pescadores Z-28. O projeto tem o objetivo de estimular a pesca local durante a Semana Santa, quando o consumo de pescado aumenta significativamente, tendo em vista que se trata de uma tradição no período em que a comunidade católica se abtem do consumo de carne.

Búzios

A prefeitura de Búzios vai gastar R$ 2 milhões e 700 mil Reais para a contratação de agência de viagens para fornecimento de passagens áreas, nacionais e internacionais e reserva de hospedagem, no Brasil e no exterior, para atender as necessidades do Município.

A licitação está prevista para o dia 20, às dez da manhã. O objetivo é assegurar a participação de secretários em treinamentos, congressos, palestras, reuniões e demais viagens de interesse público. De acordo com o Edital a previsão de gasto é de R$ 1 milhão e 600 mil com passagens e R$ 820 mil em reservas de diárias em Hotel padrão quatro estrelas. O edital não informa quais destinos os valores englobam.

Iguaba Grande

Vários vereadores foram prestigiar o prefeito de Iguaba Grande, na manhã desta segunda-feira (11), no início das obras de asfaltamento da Estrada do Arrastão. Dizem que o prefeito chegou, vereador, Elifas Ramalho, foi logo elogiando as vestes do prefeito. “Poxa, o senhor está numa grande beca”.

São Pedro da Aldeia

As para o Fest Verão de São Pedro da Aldeia continuam abertas, mas restam poucas vagas disponíveis para a trigésima oitava edição da competição. Três modalidades ainda tem vagas: aquathlon, canoa havaiana e frescobol. Os interessados devem acessar o site do evento para se inscrever. O Fest Verão tem início na próxima sexta-feira, dia 15. O beach soccer vai continuar sendo o carro chefe da competição e a previsão é que conte com 16 equipes na categoria adulto, 8 equipes no veteranos e 5 equipes femininas. A arena principal fixa na Praia do Centro terá arquibancadas cobertas com capacidade para 600 pessoas.