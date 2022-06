O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  segunda-feira, dia 13

Cabo Frio

Uma audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores de Cabo Frio debateu o Estacionamento Rotativo Municipal. O governo encaminhou a casa, ano passado, dois projetos de Lei que trata o asunto. Um concede o serviço público iniciativa privada e o outro altera normas da lei e permite a cobraça de a carros com placa de Cabo Frio a partir após o período de uma hora. A audiência deve contar com representantes da prefeitura, incluindo a Secretaria de Mobilidade Urbana, comerciantes, associação comercial e de moradores, sociedade civil e imprensa e será transmitida ao vivo pelas redes sociais.

São Pedro da Aldeia

Está aberta a votação popular dos vídeos selecionados no Prêmio Aldeia Cultural. Ao todo, 16 produções, assinadas por artistas e agentes culturais da cidade, concorrem às premiações em dinheiro. Para votar, basta acessar a página oficial da Secretaria de Cultura no Facebook. O prazo para votação termina no dia 29 de junho. Vence aquele que tiver a maior quantidade de “reações” no vídeo. Não serão considerados como votos comentários e compartilhamentos do post. O vencedor recebe R$ 1.200. O segundo R$ 800 e o terceiro R$ 500. Os demais colocados receberão R$ 250 cada.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, participou do Lançamento do Programa Cuidar + Saúde pra todos, organizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O convite foi enviado pelo Governador Cláudio Castro e Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. O evento aconteceu no Palácio Guanabara, nesta segunda-feira (13). O Secretário de Saúde do município cabista, Jorge Diniz, acompanhou o prefeito no lançamento. Durante o evento, Cláudio Castro anunciou o envio de 1 bilhão em recursos para a atenção básica dos municípios do estado.

Iguaba Grande

A festa de emancipação de Iguaba Grande, foi, sem dúvida, uma melhores de todos os tempos. Tudo muito organizado, com segurança total e os shows que agradaram os municípis. Parabéns ao prefeito, Vantoil Martins, secretária de Turismo,Carla vale e todo staff da prefeitura. Que venha os 28 anos!

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama que vereador Júlio César Coutinho, que andava preocupado com repercussão do questão do hospital de São Vicente de Paulo, já está com uma mini maquete do novo hospital novo. A polêmica pelo visto está contornando, com o que virar o hospital dos vicentinos.

Búzios

Os vereadores Dida Gabarito e Josué Pereira contraíram Covid-19. Segundo os fofoqueiros de plantão, Dida Gabarito pediu logo uma consulta com Dr. André Granado, mas pediu para que ninguém falasse para o líder do governo Uriel Da Saúde. Só que o Sombra descobriu.