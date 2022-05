O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Luciano Silva, Marcelo Durão e Balliester Wernec, foram vistos no restaurante Troia, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (16). Balliester não chegou com Luciano e Durão, que estavam acompanhando o prefeito Vantoil Martins. Segundo o Sombra, o prefeito Vantoil Martins não trocou palavras com o vereador Balliester.

Cabo Frio

Moradores de Tamoios voltaram a protestar contra o fechamento do Hospital do distrito. A manifestação contou com a participação da vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado. Ela se disse indignada com as declarações do prefeito José Bonifácio de que não pretende reabir o unidade. Magadala lembrou que Tamoios tem 130 mil moradores e apenas a UPA para atendimento médico. A vice-prefeita ressaltou, ainda, que reabertura do hospital é uma promessa de campanha. Magda também cobrou dos vereadores uma solução definitiva e transparente para o problema que se arrasta provocando dor e sofrimento para a população do segundo distrito.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia, que completa 405 anos de Fundação, nesta segunda-feira (16), fez uma das lindas festas dos últimos anos. O prefeito, Fábio do Pastel, está de parabéns pela escolha dos artistas. No sábado, o povo invadiu a Praça do Canhão com o show do cantor Ferrugem e no domingo foi a vez do grupo Jota Quest. A nota para a festa é 10!

Búzios

Rola nos corredores de Búzios que o secretário Marcão está com uma “pulga” atrás da orelha, colocada pelo vereador Josué Pereira. E o suplente Assis já teria comprado um par de chuteiras. O que isso significa? Para desvendar, o Sombra vai sondar o que pode está acontecendo.

Arraial do Cabo

O cantor Seu Jorge que encerrou as festividades dos 37 anos de emancipação política administrativa de Arraial do Cabo, revoltou algumas pessoas presentes em show quando se referiu ao presidente, Bolsonaro, o chamando de “bosta”. Vários internautas foram para as redes sociais criticar a falta do artista. O cabo tá fervendo.

Araruama

Assim como vários pré-candidatos, Chiquinho Da Educação faz lançamento de sua pré candidatura nesta segunda-feira (16), na Casa Abel Hotel, em Araruama. Dizem os vereadores da bancada disputam quem vai levar mais torcedores para o primeiro ministro Chiquinho Da Educação.