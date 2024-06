O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

A Campanha de Vacinação contra a Dengue em São Pedro da Aldeia já iniciou e está disponível para todas as crianças e adolescentes de 10 anos completos a 14 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são aplicadas duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. A vacinação é realizada nas UBS e ESFs do município, nos dias e horários de rotina de cada posto. Pais ou responsáveis devem comparecer com documento de identificação e a caderneta de vacinação. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal. Em casos de contaminação por dengue após a primeira dose, deve-se manter a data prevista para a segunda dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose. Para vacinação, é necessário levar documento de identificação e carteira do sus.

Búzios

Começa hoje o período de inscrições para a Colônia de Férias de Búzios, projeto da Prefeitura de Municipal, por meio da Secretaria de Lazer e Esporte. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de julho, e o local para realizar a inscrição é na Secretaria de Esporte, na Av.José Bento Ribeiro Dantas nº 844. A Colônia de Férias será realizada no Ginásio do INEFI de 15 a 19 de julho, das 8h às 11h para crianças de 5 a 15 anos. As crianças e adolescentes terão chance de participar de diversas atividades esportivas, fazer novas amizades e aprender enquanto se divertem.

Arraial do Cabo

A noite do sábado foi de homenagens em Arraial do Cabo, reconhecendo cabistas de nascimento e de coração. O evento aconteceu no Tupy Esporte Clube, após 08 anos e foi muito elogiado pelos presentes. A turma bebeu e comeu até nao aguentar mais. Além do Título de Cidadão Cabista, também foi entregue a Comenda Medalha Arraial do Cabo. Marcelo magno, Fantinha, o secretário Bernardo e o Presidente da Câmara cabista, Pedro Cajueiro, estavam felizes da vida. O Deputado Federal Gutemberg Reis também esteve presente, além de diversas autoridades.

Araruama

A Prefeitura de Araruama inaugurou, neste sábado, 15 de junho, a drenagem e asfaltamento da rua Alameda Raquel, interligando os bairros Bananeiras, Condomínio II e centro de Iguabinha. O asfaltamento compreende 5.973 metros de extensão, trazendo o desenvolvimento dos bairros e valorização dos imóveis.

Cabo Frio

O Padre Marcelo Chelles elogiou o deputado estadual Dr.Serginho, na missa deste domingo, falando de seu desempenho com relação a obra de da Igreja de São Benedito. Segundo um fiel que estava na missa, o deputado foi aplaudido, mas Janio Mendes, não bateu muitas palmas. Que coisa!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, convida a população para a cerimônia de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista. O prédio, localizado no Centro de Saquarema, será um espaço de grande importância para receber os turistas da nossa cidade. O espaço contará com atendentes capacitados e fluentes em idiomas. A ideia principal do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Saquarema é oferecer aos turistas e visitantes todas as informações sobre a cidade, suas belezas, atrativos e serviços turísticos. No local, os viajantes poderão aproveitar mais e melhor a cidade de Saquarema, dando suporte, indicando atrativos turísticos, guias e informações relevantes para uma boa visitação. O CAT serve, por exemplo, como ponto de ajuda para acessar números de telefones, endereços de hotéis, lugares para compras, alimentação, rotas de transportes, entre outros. A cerimônia de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista será nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 17:30, na Rua Barão de Saquarema, 451, no Centro (prédio do antigo DETRAN), próximo à ponte de Saquarema. Não perca! Venha celebrar esta importante conquista para a nossa cidade.

Iguaba Grande

As obras no bairro Ubás não param. Está em andamento a drenagem e pavimentação com concreto intertravado de seis ruas no Bairro Ubás através do Programa Iguaba Melhor (PIM).

Serão cerca de 2 km de obras nas ruas das Acácias, Hortências, Manacás, Casuarinas, Violetas e Margaridas. O PIM tem como objetivo acelerar ainda mais o processo de transformação e desenvolvimento de Iguaba Grande através de obras de infraestrutura.