O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 18

Cabo Frio

Cabo Frio vai receber mais de R$ 26 milhões em projetos selecionados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A captação faz parte das propostas inscritas pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos e pelo Governo Estadual. Do montante selecionado pelo Novo PAC, são pouco mais d e R$ 10 milhões e meio voltados para projetos de restauração do Convento Nossa Senhora dos Anjos; construção de uma escola em tempo integral, no bairro Colinas do Peró; e aquisição de um ônibus escolar. Os outros R$ 15 milhões e meio são propostas que foram cadastradas pelo Estado e selecionadas pelo Programa. Essa verba será destinada à construção de uma escola em tempo integral e o CEU de Cultura, que é o Centro de Artes e Esportes Unificado. Ambos os projetos serão implantados em Tamoios.

Arraial do Cabo

O Inea, com apoio da PM e da prefeitura de Arraial do Cabo notificou proprietários de dez quiosques construídos irregularmente em área de preservação do Parque Estadual da Costa do Sol durante uma operação. Os técnicos e os agentes percorreram a orla da Praia de Monte Alto e constataram que as construções foram erguidas em trecho de restinga, um ecossistema costeiro da Mata Atlântica, dentro da unidade de conservação, o que é proibido por lei. Os proprietários foram notificados a retirar as estruturas em 48 horas sob pena de multa e possível demolição. Durante a fiscalização, a equipe retirou oito barracas de apoio aos quiosques. Com 9.828 hectares, o Parque abrange partes dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro.

Búzios

Búzios terá apenas dois candidatos na disputa pela prefeitura nas eleições suplementares marcadas para o dia 28 de abril: Leandro Alex de Souza e Rafael Aguiar. É o que ficou definido após uma semana de articulações que se encerraram com as convenções no fim de semana. O atual prefeito interino, Rafael Aguiar, que conquistou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Claudio Castro terá Joãozinho Carrilho como vice. Ele garante que não terá problemas com o registro, apesar de ter se filiado ao PL fora do prazo para eleição de abril. Leandro de Búzios venceu a ex-vereadora Gladys na convenção partidária e tem o apoio do PMDB, que indicou Felipe Araguês para vice. O ex-prefeito Alexandre Martins desistiu de lançar a mulher, Dani de Alexandre, para a disputa e disse, numa rede social, que ainda tem esperança de retornar ao cargo e não ter eleição suplementar.

Araruama

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, inaugura, nos próximos dias, um amplo e moderno Centro de Trauma e novos leitos de CTI. O investimento nestas obras vai evitar a transferência de pacientes politraumatizados para hospitais da Região Metropolitana e Capital. O espaço conta com quatro leitos de estabilização, com toda infraestrutura para atender um paciente de média e alta gravidade. A unidade concluiu o projeto de climatização das enfermarias clínicas e cirúrgicas. Os 12 alojamentos, com capacidade para 72 pacientes, também ganharam pintura e revisão nas redes de energia, água e oxigênio. As enfermarias receberam aparelhos de 24 mil e 30 BTUs. e cortinas de vento instaladas nos corredores, garantindo climatização também no posto médico e de enfermagem. O diretor administrativo, Walter Wilmer, ressaltou que os serviços aconteceram sem qualquer tipo de paralisação no atendimento aos pacientes

São Pedro da Aldeia

Os empresários Pedro Abreu e Martins foram para Rio de Janeiro para um encontro com o deputado Federal Bandeira de Melo. Segundo informações, Martins pode ser candidato a vice prefeito pelo PSB. Pedro estava muito feliz ao lado de Martins.

Iguaba Grande

Os vereadores Alan Rodrigues, Luciano Silva e Junior Bombeiro, estão no maior corre, corre em busca de nominata. Dizem todos estão querendo um partido mais tranquilo para ter reeleição.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema abriu inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo do programa Conexão Universitária (COUNI), para Pós-Graduação, lato sensu – especialização. Serão concedidas mil bolsas integrais de estudo para instituições de ensino superior credenciadas. 400 vagas são destinadas para servidores públicos municipais estatutários da Prefeitura, sendo 40 vagas para candidatos com deficiência. As outras 600 vagas são destinadas aos candidatos de ampla concorrência, cuja renda per capita não exceda 2 salários mínimos, sendo 60 vagas para candidatos com deficiência.