O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Saquarema

O cantor Paulo Ricardo é a principal atração do Saquá Moto Rock, que acontece de quinta a domingo na Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O encotrno vai reunir moto clubes de vários estados do Brasil e contará com uma extensa programação, repleta de expositores, camping com café da manhã, praça de alimentação e 18 bandas de rock.

As bandas Velho Blend e Eternal Flamer.e Los Maresias abrem a a programaçãol na quinta-feira a partir das sete da noite. Paulo Ricardo sobe ao palco na sexta-feira e promete uma aprtesentação recheada de grandes clássi-cos, entre eles, Radio Pirata e Revoluções por Minuto.

No sábado a festa continua com show de Catarina Crystal e Banda, no Concerto Janis Joplin. A programa-ção do dia termina com a banda AC D’Cover, Já no do-mingo tem show de Os Caravelhos, Stigma, The Luxx, e Edu Gomes.

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio vai convocar a se-cretária de administração do município Adriana Almeida. Ela ignorou e não compareceu a audiência pública que dicutiu as principais reivindicações dos profissionais da educação da rede municipal.

A reunião foi conduzida pelo presidente Miguel Alen-car. A coordenadora do Sepe Denize Alvarenga explicou as demandas da categoria, entre elas, a convocação dos aprovados no Concurso Público de 2.020, criação de vagas de acordo com a demanda real da rede de ensino, além do pagamento do piso, atualização do Plano de Cargos e Salários e da Lei do Conselho de Educação.

O governo se comprometeu a atualizar da minuta de criação de vagas para envio à Casa Legislativa, do reajuste salarial da categoria, da cobrança de resíduos trabalhistas, além da convocação da secretária de Administração para que participe do debate.

Arraial do Cabo

O feriadão está chegando e agora você tem mais um motivo para vir para Arraial do Cabo: O 1º Big Food Torresmo! O evento acontece de 30 de maio à 2 de junho, a partir das 13h, no Estádio Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, bem no centro da cidade. Churrasco de chão, chopp artesanal, feira cultural, espaço kids e muita música boa para toda a família. Fique ligado aqui nas nossas redes sociais para conferir quais as atrações estarão presentes no evento.

São Pedro da Aldeia

Festa de aniversário do prefeito Fábio do Pastel, parou São Pedro da Aldeia, neste final de semana. Segundo informações, o prefeito saiu da festa com dores no pescoço. Raimundo e Cláudio Viviane, ficaram pendurados no pescoço do prefeito.

Iguaba Grande

A Controladoria Geral e a secretaria de Fazenda da prefeitura de Iguaba Grande realizam no dia 28 de maio, a partir das 10h30, a Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. A audiência será realizada no auditório da prefeitura de Iguaba Grande.