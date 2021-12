O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 20

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro, o homem da mangueira, ganhou uma festa surpresa no último sábado, no Consulado do Flamengo, em Iguaba. Os vereadores Luciano Silva, Tiquinho, Elifas Ramalho e Alan Rodrigues, foram dar um abraço no colega. 9 chefe de Gabinete do prefeito Vantoil Martins, Fabinho Costa, também registrou sua presença no evento. O filho do aniversariante, Pedro comandou a festa.

Araruama

A câmara de Araruama se reúne nesta terça-feira (21) e pode ter a presença dos professores que querem a os recursos do Fundeb. Aliás, os mesmos reclamam de não terem tido acesso ao plenário da Câmara, na última quinta-feira. Quem tá de bola cheia os educadores é o vereador, Eloi Ramalho, que comprou a “briga” dos mestres.

São Pedro da Aldeia

Notícias dão conta de que o prefeito Fábio do Pastel está feliz e soltando fogos no canhão da fofoca da cidade. O município teria conseguido aprovação do aumento dos de Petróleo, como aconteceu em Iguaba Grande, em Julho. A vai ajudar e muito São Pedro, que é um dos municípios que menos recebe royalties do petróleo na região dos Lagos.

Politica

O ex-deputado Bernardo Ariston e a mulher Janaína Sampaio usaram uma rede social para divulgar uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro em repúdio a adoção do choque eletrico no tratamento de autistas graves.

A defesa da terapia pela CONITEC, comitÍ que autoriza procedimentos no Sistema Único de Saude, vinculada ao Ministério da Saude, causou indignação e pavor em Bernardo e Janaina, pais de um menino autista. Na carta aberta, eles classificam a ideia de sandice, aberrarão e tortura e exigem que o presidente, como pai e cristãos nao permita que, em pleno Século 21, o que consideram tortura brutal, seja adotada como tratamento.

Cabo Frio

A Justiça suspendeu a decisão usar liminar que transferia para o Estado a gestão das vagas de ensino médio no município de Cabo Frio. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade, na decisão, considerou que a estadualização alem de prejudicar centenas de alunos já matriculados, viola o princípio da separação o dos poderes, inviabilizando a gestão do secretario de educacao. A secretaria de Educação de Cabo Frio, ElicÈa da Silviera, explicou que tem buscado um entendimento com o Ministério Público e que o governo tem interesse nao so de manter mas de ampliar a oferta de vagas no próximo ano letivo.

Arraial do Cabo

A Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo e a equipe da ¡rea de Proteção Ambiental de Massambaba, instalou placas informativas e mourões na Praia do Pneu e na Ponta da Acaira para delimitar o acesso de veículos sobre a vegetação. O objetivo é proteger uma das últimas área remanescentes de restinga, lagoas costeiras e brejos ainda em bom estado de conservação, responsáveis pelo abrigo de inúmeras espécies de aves migratórias e de espécies vegetais.