O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 22

Iguaba Grande

De olho na cadeira de presidente da câmara de Iguaba Grande, o vereador Júnior Bombeiro preparou um coquetel no último sábado para os coleguinhas, Luciano Silva e Elifas Ramalho. Os dois saíram de barriguinha cheia da casa do Bombeiro.

Araruama

O senhor Luiz do Sindicato será o entrevistado desta terça-feira (22), no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM, 94,5. Dizem que os vereadores vão ouvir com muita atenção. O pessoal do gabinete da prefeita, Lívia de Chiquinho, já comprou pilha nova para o radinho. Agora é só aguardar.

Arraial do Cabo

Turistas e moradores não poderão mais entrar com coolers nas embarcações de turismo náutico, na Marina dos Pescadores, em Arraial do Cabo. O consumo de bebida será restrito aos produtos comercializados nas embarcações. A nova Lei, sancionada pelo prefeito Marcelo Magno, foi publicada no diário oficial do município, no último dia 17, e entra em vigor em 30 dias. As embarcações deverão fixar em local visível, material educativo, em português, inglês e espanhol, informando sobre a proibição. A fiscalização caberá a Fundação Instituto de Pesca. Os barcos-táxis estão excluídos da proibição.

São Pedro da Aldeia

O maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, o CEASP, em São Pedro da Aldeia, foi inaugurado, na manhã desta segunda, em solenidade aberta, apenas para autoridades, convidados e imprensa. Com 158 boxes e 27 lojas, o centro vai funcionar nos moldes do CEASA e vai comerializar hortifrutigranjeiros, bebidas, descartáveis, embalagens, rações, artesanatos, flores, além de gastronomia e serviços. O empreendimento deve atrair milhares de frequentadores, além de moradores de 13 municipios da Região dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense de outros Estados, como Espírito Santo e Minas Gerais. O local estará aberto ao público, nesta quarta-feira, a partir das 04h da manhã.

Búzios

Búzios vai receber 26 mil turistas argentinos, de janeiro a março do próximo ano, uma média de 8 mil visitantes por mês. A estimativa é de uma das principais agências de turismo da Argentina, a ‘Babel Viajes’. Os secretários de Turismo, Dom de Búzios, e do Lazer e Esportes, Gugu Braga, estão na Argentina para acertar a parceria na realização do Torneio Internacional de Futebol, conhecido como “Copa Paixão de Multidões”, em 2022. A competição reúne cem delegações de 35 países, em média, o que significa, aproximadamente 25 mil turistas no período dos jogos, que acontecem de 1° a 8 de agosto, gerando receita e movimentando a economia da cidade.

Cabo Frio

Moradores do Peró usaram as rede sociais para denunciar a ação de vans de turismo pirata no bairro. Um veículo clandestino foi flagrado, ontem, deixando um grupo de visitantes na praia. Os moradores dizem que, apesar dos alertas do Conselho de Turismo da Região dos Lagos, a prática é antiga e cobram maior fiscalização do DETRO, BPRv e PRF. As vans piratas não são cadastradas na ANTT, em geral não possuem boas condições de segurança de tráfego e chegam cedo para burlar a fiscalização municipal. É proibida a entrada de vans sem pagamento de taxa em Cabo Frio. Vans e ônibus só podem entrar na cidade com destino certo para hotéis e pousadas legalizadas no Cadastur.