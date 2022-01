O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 24

Iguaba Grande

O Sombra viu os vereadores Elifas Ramalho, Roberto Antunes, Luciano Silva, Alan Rodrigues, Marcilei e Marcelo Durão, no quiosque do Nem, na Ponta da Areia, em São Pedro da aldeia, na última sexta-feira. Dizem os nobres edis que aproveitaram que o homem da mangueira estava no Ceará e fizeram uma grande reunião. Tem principal foi a eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba Grande. Que coisa!

Búzios

O secretário de Serviços Públicos de Búzios, Marcão, promoveu um grande café na manhã desta segunda-feira (24), para os vereadores do município. Todos compareceram, menos o vereador, Rafael Braga. Segundo informações, Marcão quer estreitar os laços com os vereadores.

Cabo Frio

A Praia do Forte, em Cabo Frio, mais uma vez, foi cenário de violência e confusão no fim de semana, envolvendo barraqueiros, banhistas, guardas, ambulantes e flanelinhas.

Uma ação do Grupamento de Praia contra um vendedor que comercializava caixas de som portáteis, atividade proi- bida nas praias, provocou uma confusão generalizada. O ambulante resitiu e alguns banhistas se exaltaram e investiram contra os guardas em defesa do vendedor ambulante.

Um flanelinha foi preso ontem, por integrar um grupo que tentou agredir um homem que passava pela Avenida Litorânea. Um outro grupo, intitulado de “tropa” espancou violentamente um homem acusado de agredir um barraqueiro numa área da praia denominada “inferninho”.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia terão 10% de desconto no pagamento da cota ̇nica do IPTU até o dia 28 de fevereiro. Quem quitar o valor integral ate o dia 31 de março terá direito a 5% de desconto. A prefeitura tem uma novidade para agilisar o pagamento este ano. Os aldeenses poderão pagar o imposto através do PIX, além do pagamento através de cartão de crédito ou débito, de forma on line, pelo site da secretaria de Fazenda.

Os moradores tem, ainda, a opção de parcelar o valor do tributo em até oito vezes, com vencimento da primeria parcela para 10 de março. As guias de pagamento podem ser solicitadas pelo telefone (22) 2621-1559 ramal 229.

Araruama

Rola nos corredores da câmara de Araruama que a Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, anda muito triste. O motivo é que a dupla não figura na lista de nomes para integrar nenhuma comissão da câmara. Que coisa!

Arraial do Cabo

A atleta cabista Ana Clara Plácido, que vem se destacando na altinha e futevôlei, foi recebida hoje no Rio de Janeiro, pelo secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Rio, Gutemberg Fonseca. Clara participou de vários eventos no estado e fora, e conseguiu chamar atenção dos amantes das modalidades.