O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São de Aldeia suspendeu as aulas nas escolas municipais nesta segunda-feira e o expediente na secretaria de Educação devido a morte, ontem, da secretária Sheila Atalla. O município decretou luto oficial de três dias. Ela morreu aos 76 anos vítima de um câncer. O corpo será cremado nesta seguda-feira, no Rio, em cerimônia restrita a amigos e familiares. O prefeito Fábio do Pastel disse numa rede social que o legado que Sheila deixa na educação e o impacto que teve em tantas vidas são um testemunho do seu caráter e dedicação. Sheila Atala teve uma longa trajetória no serviço público municipal e estadual. Era reconhecida por sua dedicação e amor à Educação. Ela atuou como professora da rede estadual de ensino e ocupou o cargo de secretária de Educação em Iguaba Grande no governo Grasiella Magalhães.

Cabo Frio

A nona edição da Feira de Descontos da Rua dos Biquínis , maior polo de moda praia a céu aberto da América Latina, tem início amanhã e se estende até 6 de junho prometendo descontos de até 70% em peças de moda praia, fitness, casual, surfwear e acessórios. A feira de desconto já faz parte do calendário oficial da cidade e é realizada pela Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis – segundo ponto turístico mais visitado de Cabo Frio – em parceria com a prefeitura. O objetivo é melhorar as vendas na baixa temporada e, com isso, reaquecer a economia do município. O comerciante Marcelo Chuairi, da organizaçao da Feira, lembra que Rua dos Biquínis reúne mais de 100 lojas e funciona das dez da manhã às nove da noite. O shopping a céu aberto deu a Cabo Frio o título de “Capital da Moda Praia” do Estado do Rio.

Arraial do Cabo

Escritores de Arraial do Cabo participaram de uma roda de conversa realizada na quinta-feira (23/05) no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. A atividade integrou a programação do Marearte, tradicional evento do calendário cultural da cidade.” A atividade nos proporcionou uma troca de experiências específicas da construção literária de cada um dos participantes. Ações como essa ajudam a fomentar a cultura literária e a propagar a importância do Marearte”, destacou a escritora Rosana Andréia, mediadora do encontro . Também estiveram presentes os escritores Luciana Netto, Abel Ribeiro, Lorena Brites, Luiz Vidal e Adari Lacerda, que recebeu uma homenagem pela sua rica trajetória na Literatura e na Educação. Em um momento muito especial, o subsecretário de Educação e Cultura, Fernando Porto, que foi aluno do homenageado, entrou no anfiteatro declamando um poema do escritor Fernando Pessoa, ao mesmo tempo que ex-alunos de Aderi apresentaram cartazes com mensagens de agradecimento e carinho ao professor, pesquisador e poeta que muito contribuiu na formação de cidadãos cabistas. Adari Lacerda foi um dos fundadores da Academia Cabista de Letras Artes e Ciências; Diretor do Colégio Francisco Porto de Aguiar; e autor de obras como “ Coisas de Arraial do Cabo” e “História, Mitos e Religiões”. O Marearte segue até o dia 29/05 com atividades artísticas e culturais gratuitas para o público.

Araruama

Durante três dias a praça Menino João Hélio, no centro, se transformou em um palco de efervescência cultural, entretenimento, educação e muitas, muitas risadas…

E essa alegria vinha de todos os lados: do Espaço Ziraldo, uma homenagem ao escritor, que morreu em abril, aos 91 anos, criador de clássicos da literatura brasileira, como o Menino Maluquinho. Vinha também da tenda principal, onde crianças e adultos se esbaldaram com shows musicais, animações e espetáculo circense da tenda dos escritores, dos espaços livres da praça, onde personagens da literatura brasileira com suas fantasias ajudavam também a contar lindas histórias. O público, claro, lotou a praça nesses três dias de evento. A estimativa da Guarda Municipal é de que passaram pelo festival cerca de 15 mil pessoas. E elas, além de terem o gosto pela leitura aguçado, ainda puderam aprender conteúdos ricos com rodas de conversa e palestras com : Gabriel O Pensador e dr. Drauzio Varella (sexta-feira, 24), o jornalista Caco Barcelos (sábado, 25) e o poeta e escritor Bráulio Bessa (domingo, 25).

Já na parte da noite, a diversão ficou por conta de grandes shows com músicos nacionais. Sexta-feira, 24, muito samba com Jorge Aragão; no sábado, 25, quem subiu ao palco foi a cantora Paula Toller e no domingo, 26, a Banda Blitz levantou o público. E foi com esse alto astral e gostinho de “quero mais” que a terceira edição do Araruama Literária chegou ao fim e com uma promessa: no ano que vem tem mais entretenimento, cultura, arte e lazer; tudo juntinho e misturado, como a gente gosta.

Iguaba Grande

Na última sexta-feira (24), o Prefeito Vantoil esteve no CRAS Vila Nova participando da ação em alusão a Campanha Faça Bonito, em comemoração ao Maio Laranja, mês símbolo de combate ao abuso contra crianças e adolescentes. A coordenação do CRAS realizou um trabalho de conscientização e distribuiu panfletos informativos a população. O dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil foi comemorado no dia 18 de maio e tem como objetivo mobilizar a sociedade para proteger e garantir os direitos das nossas crianças e jovens. A importância da campanha é alertar sobre os números desse tipo de violência no Brasil, por hora pelo menos quatro crianças com idade até 5 anos são abusadas no pais. Denuncie! Se você tiver suspeita, conhecimento ou presenciar qualquer violação de direitos contra crianças e adolescentes, denuncie: – Disque 100 ou disque denúncia local; – Conselho tutelar; – Polícia Civil e delegacias especializadas; – Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal; – E para crimes na internet: new.safernet.org.br/denuncie.

Búzios

A Prefeitura de Búzios vai inaugurar mais um prédio próprio no dia 27 de maio às 18h. O novo espaço da Casa da Mulher Buziana fica localizado na Rua Castorina Rosa de Carvalho, 38, ao lado da Igreja Quadrangular. A Casa da Mulher Buziana oferece capacitação profissional, cursos livres, oficinas, ações de empoderamento feminino e apoio a vítimas de violência. Atendendo a mulheres a partir de 16 anos de idade. Atualmente, mais de 1400 mulheres estão cadastradas e participam das diversas atividades oferecidas, incluindo cursos de capacitação profissional em parceria com o Senac e o Sebrae. A inauguração do novo prédio representa um passo significativo na promoção do empoderamento feminino e no combate à violência contra a mulher em Búzios, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar e a igualdade de gênero na cidade.