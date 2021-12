O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Cabo Frio

O início da temporada de transatlântico em Cabo Fro prevista para sabado foi adiada. O Esplêndida cancelou a escala na cidade devido às condições meteorológicas e a previsão de ondas de um metro e meio para sábado. A prefeitura informou que o restante da programação de transatlântico esta mantida. O primerio navio chega a Cabo Frio na próxima quinta-feira. O município recebe em janeiro quatro escalas: dias 7, 14, 21 e 28.

Araruama

A prefeita Livia Belo, a Livia de Chiquinho, usou uma rede social para informar que Araruama não vai exigir atestado médico para vacinar crianças de cinco a onze anos contra a COVID-19. LIvia, na publicação, diz que o município esta com a ciência e argumenta que a nova variante onicrom , com maior transmissibilidade, faz das crianças de 5 a 11 anos, ainda não vacinadas, um grupo com maior risco de infecção. A prefeita lembrou que a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer foi autorizada pela ANVISA e disse ser inadmissível, diante de tudo que estamos vivendo, ainda ter autoridade contrario a vacina.

São Pedro da Aldeia

A Campanha e vacinação contra a COVID em São Pedro da Aldeia, esta semana, vai ate a próxima quinta-feira, devido ao ponto facultativo de véspera de Ano Novo, na sexta.

A vacinação acontece no São Pedro Esporte Clube, no Centro, e em outros 13 postos de saude em diversos bairros da cidade, de oito da manhã ao meio-dia, por meio de distribuição de senhas para evitar a perda de doses. As senhas são distribuídas até as dez da manha, exceto no SPEC, onde os números sao disponibilizados até as onze e meia. Nas UBS, são distribuídas, diariamente, 30 senhas e nas Unidades de Saude da Família sao 50 números. Já no SPEC, nao há limitação.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai sediar a RIO CUP FUT 7, de 19 a 24 de julho, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos, o Barcelão. O torneio vai reunir 72 times formados por meninas e meninos entre nove a 14 anos de todo o pais.

A previsão é que o evento atraia cerca de duas mil pessoas envolvidas direta e indiretamente na competição. Somente atletas serão mais de 900, cada time pode inscreve ate quinze jogadores para a dispurta da competição

O gramado do Barcellao sera dividido em quatro campos, pois, no Fut 7 as dimensões são reduzidas. Segundo as regras, o campo de jogo deve ser retangular, nao podendo exceder a 55 metros de comprimento.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta segunda-feira (27), disse que o ano de 2021 fora a pandemia que tirou a vida de muitas pessoas, foi muito bom para o município de Iguaba. Vantoil, disse que 2022, vai ser o ano das obras. Ao ser perguntado sobre a eleição da mesa diretora da Câmara, disse o governo só vai observar. Bobo não!

Buzios

O município de Búzios, criou segundo informações do CAGED, 1.253 empregos no ano e em novembro, 301. Com a chegada do verão e o aquecimento do turismo na cidade o início do pode ser ainda melhor. Que venha 2022!