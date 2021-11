O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Araruama

O Sidicato dos Servidores de Araruama criticou, duramente, a prefeita de Araruama, Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, em nota divulgada numa rede social. O sindicato acusa Lívia de desqualificar o movimento da Educação que busca transparência no uso das verbas públicas, e coloca em dúvida a planilha com dados sobre Arrecadação e Gastos com verbas do FUNDEB apresentado pelo prefeita durante live na semana passada. De acordo com o sindicato, a planilha aponta apenas números cheios, sem qualquer detalhamento das despesas realizadas mÍs a mÍs, com a devida relação dos profissionais e dos valores pagos, assim como a lotação de cada servidor.

Búzios

A prefeitura de Búzios iniciou os trabalhos de limpeza e adequação do terreno que servirá como estacionamento para os Ônibus que chegarão ao município durante o verão.

O espaço fica na Marina e está sendo estruturado para atender os turistas com maior comodidade e conforto, além de desafogar o trânsito durante o verão. A area, futuramente, abrigará a rodoviária da cidade. A prefeitura segue com as estratégias de planejamentos e ordenamentos que irão preparar a cidade para a chegada da alta temporada. O objetivo é proporcionar um atendimento mais eficaz aos visitantes na retomada do tiurismo da região.

Cabo Frio

Como falam no dia a dia, deu ruim para a senhora Aglaia. A moça perdeu o cargo de secretária de Direitos Humanos e Segurança Pública do município município de Cabo Frio. Segundo informações, a exoneração se deu porque o prefeito não estava satisfeito com o desempenho da secretaria. O secretário de administração, Rui França, é o mais cota para a vaga de Aglaia.

Arraial do Cabo

O Secretário do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, foi eleito o representante da Região Lagos São João, na Associação Nacional de Órgãos de Meio Ambiente (Anamma/RJ). O evento teve como tema O Papel dos Municípios no Ambiente e na Sustentabilidade. Setenta cidades fluminenses enviaram representantes. O Encontro reforçou a importância dos municípios no desenvolvimento sustentável do Estado. A Região Lagos São João compreende os seguintes municípios: de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Búzios, Araruama, Saquarema e Casemiro de Abreu.

Iguaba Grande

O campeonato amador de Iguaba Grande vem sendo o maior sucesso nos fins de semana. Neste domingo se classificaram para a final Cidade Nova e Boa Vista. Vários políticos desfilaram durante o evento esportivo. Fabinho Costa, foi visto cumprimentando vários torcedores. Bobo não!

São Pedro da Aldeia

O ex- deputado estadual, Paulo Melo, esteve na semana passada, em São Pedro da Aldeia e segundo informações teria feito algumas vistas. Melo teria se reunido com o prefeito, Fábio do Pastel e depois passado na casa do ex-prefeito, Claudio Chumbinho. O Sombra viu a dupla, Vadinho e Elson Pires, no condomínio de Chumbinho com Paulo Melo. O que Melo foi fazer ninguém sabe.