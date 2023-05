O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 29

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, festejou e muito neste domingo. O motivo foi o mutirão com sucesso das 45 cirurgias de cataratas realizadas neste domingo no Hospital Geral do município terceira idade. Todos estavam na fila de espera.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, deve autorizar, entre hoje e amanhã, através de decreto, o aumento de 25% no preço das passagens das vans do município que vai elevar a tarifa dos atuais R$ 4 para R$ 5. O aumento, que o presidente da Câmara vereador Rafael Aguiar chegou a classificar de abuso, entra em vigor na próxima quinta-feira, dia primeiro de junho. O rejuste, de acordo com comunicado das duas cooperativas que exploram o serviço no município, é resultado dos aumentos nos custos de combustível e manutenção. O último reajuste tarifário aconteceu em agosto de 2021. Semana passada a prefeitura cassou a permissão de oito vans que não estavam prestando o devido atendimento a população. A ação, as vésperas do reajuste é uma resposta as constantes reclamações da população contra a qualidade dos serviços de transporte em Búzios.

Cabo Frio

Cabo Frio vai receber entre os dias 20 e 22 de junho, o projeto itinerante de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública da União. o “DPU para Todos”. A iniciativa é uma parceria com a prefeitura. Na dia 20, o DPU estará na sede da Secretaria de Assistência Social, no Braga. Na dia 21, será vez do CRAS do Jardim Esperança, na Estrada de Búzios. No dia 22 o Cras de Tamoios, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Tamoios, recebe a ação. O objetivo do projeto é atender moradores com questões relacionadas a Justiça Federal. Para ser atendido, é preciso apresentar os documentos pessoais de todos que residem na casa: carteira de identidade, ou certidão de casamento, ou certidão de nascimento; CPF; comprovante de residência; procuração e documentos pessoais do procurador, se for o caso.

São Pedro da Aldeia

O Instituto de Previdência dos Servidores de São Pedro da Aldeia (PREVISPA) prorrogou o prazo do Censo obrigatório dos funcionários efetivos ativos, aposentados e pensionistas do município. O processo segue até a próxima sexta-feira, dois de junho, presencialmente, no auditório da Guarda Municipal, na Rua Francisco Coelho Pereira, 255 no Centro e até o próximo dia 16 forma on-line, na página da PREVISPA. Em caso de dúvidas, os servidores devem entrar em contato com o instituto por meio dos telefones (22) 9. 9883-9949 e 0800 800 3400. O objetivo do censo é melhorar a prestação de serviços funcionais e previdenciários dos atuais e futuros segurados, como a ampliação do atendimento aos requerimentos administrativos, concessões de aposentadorias, pensões e regularização de dados.

Iguaba Grande

A Agência Nacional de Petróleo, repassou na última sexta-feira (26), para os municípios da região pouco mais de noventa milhões e setecentos mil reais de royaltes de petróleo referente a produção de março. O município de Iguaba Grande foi contemplado com sete milhões e seiscentos mil reais.

Araruama

A segunda edição da Feira Literária de Araruama foi o maior sucesso. Um evento voltado à leitura e de grande relevância para a formação pessoal e cultural da população. A prefeita Lívia de Chiquinho está de parabéns por investir na cultura dos araruamenses.