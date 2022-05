O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 30

Araruama

Uma comissão do Movimento Acorda São Vicente, Saúde e Vida, se reúne esta tarde com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe e com a comissão de Saúde da Assembleia presidida pela deputada Martha Rocha. O objetivo do encontro, através de videoconferência e debater o fechamento de leitos do Hospital prefeito Armando da Silva Carvalho, conhecido como Hopsital de Sao Vicente determado pela prefeita Lívia Bello, a Livia de Chiquinho. Uma manifestação, ontem, levou centenas de moradores às ruas do Distrito para protestar contra a desativação dos leitos. O ponto alto do protesto foi o abraço simbólico dos manifestantes a unidade ao som do Hino Nacional.

Arraial do Cabo

O Ministério Público Federal denunciou Armando de Oliveira Junior por exploração ilegal do turismo náutico no interior da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo sem a autorização do ICMBio.

Armando foi flagrado em fevereiro na embarcação ‘Hawaii’. O barco foi apreendido e ele multado em R$ 1.500 Reais. É a sexta denúncia este ano, pela mesma prática criminosa que tem pena de um a seis meses. Os demais denunciados são: Caio Cardozo Silveira da embarcação “Joana Tour”; Diego Texeira Sales da Enseada Beach; Leonel de Souza Aguiar, da “Ebenezer”; Paulo Roberto Ferreira da Gueirre Tour e Bruno Teixeira e Rodrigo Fonseca da ‘Xerelete III“.

Búzios

Cristiane Rolim e Mariana dos Santos.

Crianças autistas e com epilepsia refrataria que dependem da maconha medicial para tratamento ainda nao conseguiram adquirir o medicamento através do SUS em Búzios, apesar do município ostentar um prêmio da FIOCRUZ. O advogado, jornalista e ativista Hamber Carvalho disse que é preciso destravar o impasse administrativo, burocrático e jurídico e avisou que a situação vem deixando os pais dos pacientes apreensivos. São poucos os que conseguem adquirir o medicamento com recursos próprios.

A Roda de Conversa que reuniu os mais renomados especialista no assunto, sabado, na cidade, foi um sucesso mas, também, uma decepção para as pessoas que saíram do encontro sem saber quando a medicação estará disponível na secretaria de Saúde.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonfácio, sancionou a lei que regulamenta o uso e distribuição gratuita, através do SUS, de medicamentos a base de substâncias da maconha, entre elas, o canabidiol. A Lei, de autoria do suplente de verador Felipe Monteiro, aprovada pela Câmara, no só estabelece a distribuição gratuita dos medicamentos como também, autoriza o governo a comprar a medicação. A Secretaria de Saude tem prazo de 30 dias para criar uma comissão para implantar programa no município, com a participação de técnicos e representantes de associações de apoio e pesquisa a cannabis e de pacientes.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca que ex-vereador Zeco está muito triste. Motivo seria não realização de um evento religioso na cidade aldeense. Será que deu ruim?

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro que o psicólogo Dr. João foi desligado do CAPS de Iguaba Grande. Pelo visto, os fofoqueiros de plantão já estão falando que Balliester tentou falar com o prefeito, Vantoil Martins, e o chefe de Gabinete Fabinho Costa, e não conseguiu. Na cidade, já tem gente dizendo que estão querendo amassar o cano da “Bis” de Balliester. Pode isso?