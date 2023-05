O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 05

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, disse, ontem, que é mais fácil o mundo acabar que ele ser candidato a vice de José Bonifácio nas eleições do próximo ano. Marquinho garantiu que é candidato, que não tem pendências com a Justiça e está apto a disputar a eleição. A declaração foi uma resposta ao secretário de Saúde, Janio Mendes, que em entrevista ao Bom Dia Litoral, revelou que José Bonifácio será candidato a reeleição e comentou que Marquinho seria um bom vice ou candidato a vereador e futuro presidente da Câmara. O ex-prefeito reagiu, classificou as declarações de piada, ressaltou que tem uma boa relação com José Bonifácio, lembrou que o pai, Wilson Mendes, o considerava como um filho e que iniciou a vida pública no PDT, mas classificou o governo do atual prefeito de horroroso. Segundo Marquinho, comparável ao de Adriano e pior que o de Alair Corrêa, porque tem dinheiro e não faz nada.

Arraial do Cabo

O ex-vereador e candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Eliton Porto dos Santos, o Tom Porto, e o blogueiro cabista Rômulo Leonardo Plácido da Costa estão entre as cinquenta e quatro pessoas exoneradas pela Empresa Municipal de Niterói (Emusa). Todos os exonerados ocupavam cargos de assesoramento técnico na empresa, responsável por obras de saneamento e urbanismo na cidade da Região Metropolitana. A empresa é alvo de dez investigações do Ministério Público do Estado. Há suspeitas de nepotismo e contratação de funcionários-fantasmas. O escândalo já provocou a exoneração de 107 pessoas, os úlimos onze ontem. O MP também investiga uma possível prática de rachadinha. Até agora já foram abertos 13 inquéritos para investigar a empresa pública depois de denúncias de contratações de parentes de políticos.

Saquarema

As lendas do futebol estarão em Saquarema neste fim de semana. O Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, vai ser palco a partir de hoje dos jogos finais da Copa Internacional de Futebol Legends. O primeiro jogo decisivo será a semifinal entre Corinthians e Atlético Mineiro, às sete da noite. Os torcedores verão em campo atletas como Fabio Bras, Denilson, Thulio Maravilha, Roger Guerreiro, Léo de Deus, Maradona, Alcyr e Peninha. Em seguida jogam Flamengo e Vasco, um clássico que de muitas emoções. Em campo, jogadores como Pimentel, Valber, Abedi, Possato, Nunes, Marcelinho Paraíba, Ronaldão e Marcos Dener. As duas partidas acontecerão a partir das sete da noite com entrada gratuita. A final está marcada para domingo, às nove da manhã, véspera do aniversário de 182 anos da cidade.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai conhecer, neste sábado, os semifinalistas da Copa da Amizade, organizada pelo ex-jogador Luiz Otavio de Souza Chaves, o canhota. Serão quatro jogos. Empate leva a decisão para os pênaltis. Três jogos acontecerão simultaneamento a partir das nove e meia da manhã.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande Júnior Bombeiro está de viagem marcada para Brasília. Segundo informações, ele vai em busca de recursos para o município. O moço já arrumou às malas.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, que o polêmica, Paulo Beiçudo, andava muito triste, mas o ex-prefeito, Mirinho Braga, acabou com a tristeza. Mirinho prestigiou Beiçudo com o cargo de administrador do bairro Maria Joaquina. Agora é só alegria.

Araruama

Rodolfo Buda, vereador de Araruama, entrevistado no programa Bom Dia Litoral, nesta sexta-feira (05), falou de seu “Lutando pela Vida” e do CT, Rodolfo Buda. O vereador também teceu vários elogios a administração da prefeita Lívia de Chiquinho. Muitos ouvintes elogiaram a fala do nobre edil no Instagram da Litoral.