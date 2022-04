O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  sexta-feira, dia 08

Búzios

O vereador de Búzios, Lorran Gomes da Silveira, está proibido pela Justiça de reassumir o mandato na Câmara. O vereador também continua impedido de frequentar prédios da administração pública, inclusive a Câmara, em nova decisão do juiz, Marcello Rubioli, da primeira Vara Especializada. O magistrado recusou pedido da defesa de revogação das medidas cautelaras impostas a Lorran, acusado de comandar organização criminosa que falsificava e vendia alvarás durante o período em que ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do ex-prefeito André Granado. A defesa argumentou que o afastamento não se justifica e lembrou que Lorran e

é oposição ao atual governo. O Juiz na decisão disse que os fatos são sérios e que restabelecer o mandato seria conceder influência política ao acusado.

Arraial do Cabo

O vereador Junior Chuchu, de Arraial do Cabo, que vinha alimentando um pré candidatura a deputado estadual, declinou da ideia e abraçou o deputado estadual Dr. Serginho. Segundo informações, foi pedido do prefeito Marcelo Magno. Chuchu tá em alta de novo.

Araruama

O ex-vereador Roni Rossi festejou e muito a vitória no TRE está semana. O moço tinha um processo complicado para ser julgado e logrou êxito, com um placar de 7×0. Dizem que após o resultado, Rossi já falou em pré candidatura para outubro.

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, que é pré candidato a deputado federal, tem andado os quatro cantos do Estado do Rio. Dizem que Chumbinho sai de casa no início da semana e só volta na sexta-feira. Haja sola de sapatos para gastar até outubro.

Iguaba Grande

Tá proibido! Foi assim que o vereador Balliester Wernec falou para seus coleguinhas, após o vereador Robertinho Antunes homenagear cerca de 50 servidores da saúde pela atuação durante o momento mais difícil da pandemia da Covid-19. Agora só podem duas moções de aplausos por mês para cada edil. Já tinha vereador querendo bater o recorde de Robertinho. Que coisa!

Cabo Frio

A tradição católica de não consumir carne na Semana Santa vai provocar um movimento recorde nas peixarias de Cabo Frio. Comerciantes do setor esperam um aumento na venda de pescados de até 200% na próxima semana. Preta, proprietária da Cental do Camarão, em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, alerta para a falta de algumas espécies como Dourado, Namorado, Cherne, Garoupa e Pargo. Os consumidores tem opções como Tainha, Anchova, Xerelete e Pintogola. O camarão, de acordo com a comerciante, ainda é o campeão de vendas. Os preços variam de R$ 30 a R$ 42 Reais o quilo dependendo do tamanho. A Central do Camarão aceita pagamento com cartão de crédito mas não parcela.