O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

Os pescadores artesanais de Arraial do Cabo estão revoltados. O conselho deliberativo da Reserva Extrativista do município rejeitou proposta da categoria de prorrogar para às 10h o início dos passeios de barcos dentro na área da reserva. O turismo náutico, de acordo com pescadores, vem prejudicando a pesca. Eles alertam que o pescado está sumindo e explicam que até 10 horas o peixe está de passagem e os cardumes podem ser cercados. A AREMAC (Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo), em nota, disse que muitas lideranças votaram contra a própria categoria por estarem, segundo eles, “enfeitiçados pelo dinheiro que vem de um turismo”, que classificam de desordenado, irresponsável e predatório. Uma assembléia dos pescadores foi marcada para o próximo dia 17, na AREMAC, para debater o assunto.

Iguaba Grande

O show do grupo de pagode Sorriso Maroto arrastou uma multidão para o aniversário de Iguaba Grande. A festa dos 28º anos contou com a presença da equipe da Rádio Litoral FM. Mais de 15 mil pessoas estiveram presentes. A festa continua e hoje o show fica por conta da banda Melim, com abertura de Yara Vellasco. Amanhã, o evento terá abertura do cantor Léo Parazi, e fechando as festividades, a cantora sertaneja Yasmin Santos.

Araruama

A prefeita Livia Belo, prestigiou os tapetes de sal no Centro de Araruama nesta quinta-feira, junto com o marido Chiquinho da Educação. Lívia elogiou os tapetes e parabenizou toda equipe da prefeitura que esteve envolvida no evento. Lá, várias fotos foram tiradas. O casal posou várias fezes para as câmeras. É isso aí!

Prefeita Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação com amigos prestigiando os tapetes de sal.

Cabo Frio

A Praia do Siqueira vai hastear, no próximo dia 17, um sábado, a Bandeira Preta, um selo de certificação de má gestão contra a aprovação de duas praias da Lagoa de Araruama para receber a Bandeira Azul, certificação internacional que atesta a qualidade de água. A Praia dos Ubás em Iguaba Grande e Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, estão entre as aprovadas pelo juri nacional para hastear a Bandeira Azul. Os organizadores do protesto, que está sendo divulgado em redes sociais e grupos de Whatís App, estão pedindo que a população compareça vestindo preto. O objetivo é chamar a atenção para a poluição da Laguna de Araurama, principalmente na Praia do Siqueira que vai receber a certificação de Lagoa mais suja. O protesto terá sorteios de brindes e brincadeiras para crianças, além de troca de oleo de cozinha por sabão ecológico e recolhimento de pilhas e baterias.

Búzios

Armação dos Búzios está sediando a Feira de Vinhos “Wine in Búzios”, na Praça Santos Dumont, no Centro. São 10 dias de degustações, até o dia 18 de junho, onde expositores apresentarão 150 rótulos, além de barracas com comida, shows gratuitos de artistas musicais, DJ e apresentações circenses, a partir das 18h. A programação do evento também conta com Palestras e Degustações, Jantares Harmonizados, Circuito Internacional com a participação dos restaurantes mais renomados da cidade, treinamento para introdução ao mundo do vinho para garçons e empresários

São Pedro da Aldeia

Neste sábado, dia 10, após o recesso de Corpus Christi, será marcado por uma noite de música ao vivo na Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia. A apresentação será conduzida pelo músico nascido e criado em São Pedro, Guilherme Botelho, das 19h30 às 21h, com repertório de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB). O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura. O artista foi um dos aprovados no processo de seleção pública promovido pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2023 lançado pela Secretaria de Cultura, na categoria “músico solo”.