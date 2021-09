O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande trabalha para implantar moeda social na cidade. O prefeito Vantoil Martins e seus secretários Heron Bezerra de Planejamento e Gestão de Projetos e a secretária de Assistência Social, já teriam até ido ao município de Maricá para saber como funciona a Mumbuca, moeda social de Maricá. A previsão é de que 2 mil pessoas em estado de vulnerabilidade possam ser atendidos.

Búzios

A prefeitura de Búzios está recuperando e pavimetando um trecho da Avenida José Ribeiro Dantas. Sengundo a assessoria de imprensa do prefeito, Alexandre Martins, a obra tem parceria com o Governo do Estado. O município de Búzios merece, pois é um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Arraial do Cabo

A Polícia Federal deflagrou a Operação Mexilhão em Arraial do Cabo para coibir a pesca predatória do mexilhão dentro da Reserva Extrativista Marinha, além de identificar e autuar outros crimes ambientais. A operação foi deflagrada após denuncias de que barcos procedentes de Cabo Frio em atividade de pesca, em local irregular com petrechos proibidos, além de embarcações com homens armados e ameaçando aos pescadores. A operação reesultou na apreensão de 100 quilos de pescado, portas e redes de arrasto, além de um barco. Seis embarcações receberam autos de infração por atividade de exploração de turismo náutico sem autorização.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia promoveu, nesta quinta-feira, na Escola Dulce Jotta de Souza, na rua Euclides da Cunha, uma ação para vacinar moradores do bairro Sao Joao contra a COVID-19. O objetivo é aumentar o numero de moradores vacinados no bairro onde a secretaria de Saude registra a maior índice de casos da doença no município. A vacinação acontece entre 8 da manhã e meio-dia.

Serão imunizados moradores de 21 anos ou mais com a primeira dose, além daqueles que estão no prazo para receber a segunda dose da vacina. É preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF e comprovante de residência.

Cabo Frio

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, anunciou num grupo de WhatsApp que vai assumir a presidência do Partido Social Liberal , o PSL, a convite do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waginho. O ex-prefeito disse, também, que é pré-candidato a deputado federal, apesar de estar com os bens bloqueados pela Justiça Federal, acusado de improbidade administrativa quando esteve a frente da prefeitura.

Alair Corrêa, de acordo com denúncia do Ministério Público Federal, é acusado de desviar verba para construção de quadras cobertas das Escolas Palmira Bessa e Maria Daria, no valor de duzentos e vinte e quatro mil reais.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho na próxima terça-feira em sua live deve falar sobre transporte no município, passagem R$ 2.50 e eleições 2022. Na cidade, existe uma grande expectativa sobre quem ela vai apoiar para o governo do Estado, deputado estadual e federal. Dizem que o vereador, Júlio César Coutinho, está roendo todas unhas. O moço tá no maior frisson.