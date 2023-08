O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 11

Búzios

A Semana da Juventude em Búzios será encerrada com show Gospel, Pagode e Corrida da Juventude. O evento teve início na segunda-feira com fórum e palestras ao longo da semana. Hoje o ponto alto do evento será o show Gospel com a cantora Sarah Beatriz, na Praça Tia Uia. Amanhã, Dia Internacional da Juventude e último dia da Semana da Juventude, às comemorações começam às oito da manhã, com a Corrida da Juventude, além de torneios de Futvôlei e Futmesa, a partir das nove. Também terá Workshop de Forró Pé de Serra. O encerramento do evento será por conta do grupo de pagode Chimbinha. A Semana da Juventude aposta na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro planeta.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, adotou, através de decreto, uma série de medidas de contenção de gastos diante da queda de 7% no repasse dos royaltes; de 7% no ICMS e de 1% do FUNDEB. O Decreto, publicado no Diário Oficial eletrônico do município, já está em vigor e proíbe a contratação de pessoal, suspende a concessão de licenças prêmio e horas extras, assim como as gratificações por serviços extraordinários. O prefeito determina, também, a redução dos contratos de terceirizados, de aluguéis de veículos e de imóveis, a concessão de bolsas de estudos e auxílios financeiros e até do consumo de água, energia e telefone.

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, anunciou, numa rede social, que um provão previsto para dezembro vai servir de seleção para os alunos do quinto ano que desejarem ingressar na nova Escola Bilíngue Municipal em tempo integral com Orientação em Hotelaria e Gastronômia. A previsão, de acordo com prefeita, é que a unidade inicie o ano letivo em fevereiro do próximo ano.

São Pedro da Aldeia

Cabo Frio

Circulou, no dia de ontem, rumores de que q prefeita, Magdala Furtado, tinha pedido o cargo de secretário de Obras, Vanderson Bento. Trabalho para o Sombra que apurou com pai de Vanderson. Segundo Silas Bento, tudo não passava de fofocas e os Bentos estavam muito bem com a prefeita. Então tá…

Arraial do Cabo

Sábado é dia de música boa na Feira do Xaréu! Não perca a incrível apresentação de Paula Soul e Junior Carriço, a partir das 16h. Também no sábado, a Prefeitura de Arraial do Cabo vai disponibilizar diversos serviços para a população, em mais uma ação da Saúde, na Escola Municipal Vera Felizardo, em Figueira. O evento, que terá início às 9h, conta com marcação de consultas e exames, vacinação, testagem de glicose e muito mais.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande que o vereador e atual secretário do Idoso, Paulo Rito, anda causando ciúmes no governo. Será o que ele vem fazendo para tanto.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, vai realizar mais uma edição da Feira do Produtor Rural. Criada com o objetivo de promover a valorização dos produtores locais e incentivar a economia sustentável da região, a 12ª edição acontecerá no sábado, dia 12 de agosto, das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza ( Rua dos Correios), no Centro. Teremos produtos frescos da agricultura familiar, doação de mudas de árvores nativas, gastronomia local, artesanato e muito mais!