O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 16

Arraial do Cabo

O Coletivo Artístico Humanos, grupo independente de dança contemporânea sediado em Arraial do Cabo, conquistou um feito histórico para o coletivo: a aprovação de nove propostas coreográficas para o Festival Internacional de dança de Joinville 2025, considerado o maior evento de dança do Brasil e um dos maiores do mundo. A conquista do Coletivo não apenas celebra o talento dos artistas, mas também eleva a Região dos Lagos ao cenário nacional da dança contemporânea, demonstrando o potencial artístico da região e fortalecendo a cultura local. “Estar no Festival Internacional de Joinville é um sonho que se realiza, não só para nós, mas para todos que acreditam no poder transformador da arte em Arraial do Cabo e em toda a Região dos Lagos,” destaca Luan Canellas, diretor artístico do coletivo.Para que essa participação seja possível, o Coletivo Artístico Humanos lançou uma vakinha online intitulada “Um Palco dos sonhos”, com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir os custos da viagem, hospedagem e alimentação dos bailarinos durante o festival. A contribuição de cada pessoa será essencial para que esses artistas possam levar o nome de Arraial do Cabo ainda mais longe, representando com orgulho a nossa região. Contribua com esse sonho e ajude a levar a arte da Região dos Lagos para o maior palco de dança do Brasil: A participação no Festival Internacional de Joinville marca um novo capítulo para o Coletivo Artístico Humanos, reafirmando o talento e a potência cultural da Região dos Lagos. Vamos juntos transformar esse sonho em realidade!

Iguaba Grande

Iguaba Grande vai celebrar seus 30 anos com um evento inédito: o Festival de Balonismo, promovido pela secretaria de Turismo em parceria com a Cometa Balonismo. A atração acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de junho, no campo do América, em Vila Nova, e promete encantar moradores e visitantes com um espetáculo no céu. A programação começará no dia 6, às 15h, com voos de apresentação. Às 19h, acontecerá a Carreata de Fogo, com cestas de balões acopladas em caminhonetes e jatos de fogo iluminando as ruas da cidade. Nos dias 7 e 8, o público poderá participar dos voos cativos gratuitos, com balões ancorados, permitindo uma vista panorâmica da Lagoa de Araruama e da paisagem local. Para participar basta retirar o seu voucher no local do evento, das 6h às 7h para a parte da manhã e das 14h às 15h para a parte da tarde. Ao todo, serão distribuídos 200 vouchers por dia, sendo 100 para o turno da manhã e 100 para o da tarde. Após a retirada, o participante deverá se dirigir à fila de acesso à atividade, onde será atendido por ordem de chegada.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, tem a honra de convidar a população para prestigiar a exposição “184 Anos de Saquarema: Arte, Cultura e Memórias”. A abertura da mostra será na próxima terça-feira, dia 20, às 18 horas, na Casa de Cultura Walmir Ayala. A exposição permanecerá aberta até o dia 31 de maio, com visitação gratuita das 09 às 17 horas. Com foco em artes visuais, a exposição contará com aproximadamente 50 fotografias que retratam as belezas, o dia a dia e as memórias da cidade. Peças de artesanato também foram disponibilizadas para enriquecer ainda mais a exposição. A Casa de Cultura Walmir Ayala está localizada na Rua Coronel Madureira, 88, no Centro da Cidade, em frente à Prefeitura.

Búzios

A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio decidiu, por unanimidade, reduzir a pena do ex-vereador de Búzios Lorran Gomes da Silveira, de 29 anos e 5 meses de prisão e 159 dias, para 10 anos, 11 meses e 20 dias de prisão e 47 dias-multa. A desembargadora Gizelda Leitão Teixeira recusou os argumentos da defesa de que Lorran foi condenado com base em prova ilícita e negou o pedido de absolvição do político buziano diante da comprovada existência de grupo organizado liderado pelo ex-vereador, formado com o objetivo de praticar crimes de corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato. A desembargadora reconheceu que houve continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e uso de documento falso, ou seja, foram considerados como uma única infração, o que mudou a dosimetria e resultou e resultou na redução de pena do ex-vereador.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia comemora hoje 40 anos de fundação com uma programação especial que reúne o tradicional Desfile Cívico Escolar, Misssa e shows locais. A programação começa cedo com o hasteamento das bandeiras na Camara, na sede da Pretetura, e na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão. O tradicional Desfile Cívico está marcado para às 9 da manhã e a Missa Solene do aniversário da cidade. será celebrada às sete da noite. A sessão solene da Câmara aldeense, ontem a noite no SPEC distibuiu titulos de cidadania, Comenda do Mérito Legislativo e a Medalha Brigadeiro Lafayette Cantarino Rodrigues de Souza. Entre os agraciados o presidente da COMSERCAF Jehann Costa; a deputada federal Chris lonetto e o radialista Ademilton Ferreira. Ô DJ Wanderson XVR abre a programação musical na Praça da Matriz, a noite, seguido por Tambores Urbanos e pelo cantor Márcio Freitas.

Cabo Frio

A temporada de pesca da tainha está aberta. Cabo Frio é o terceiro município do estado na produção com a captura de pouco mais de 17 mil toneladas, perdendo apenas para Niteroi, cidade que tem produção média anual de 31 mil toneladas e Angra dos Reis, com 30 mil. O consumidor já encontra a Tainha com ova ao preço de R$ 25 Reais o quilo na Central do Camarão, no Mercado do Peixe, em Cabo Frio. A ova de tainha, considerada o “caviar brasileiro”.

Araruama

Araruama recebe neste sábado a Carreta do Trabalhador, a partir das nove da manhã, na Praça Menino João Hélio no centro da cidade. A unidade móvel pertence à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Governo do Estado do Rio e estará na cidade oferecendo oportunidades de trabalho. Com área total de sessenta metros quadrados a Carreta do Trabalhador tem capacidade para atender mais de 300 pessoas. Os atendimentos serão por ordem de chegada, sendo abertos para toda população. Além disso, no local serão realizadas palestras com a equipe da coordenação da saúde do trabalhador. O município também recebe o “RJ para Todos”, programa que oferece a populaçao acesso aos direitos como documentação básica. O Mamógrafo Movel da secretaria de Saúde também estará na cidade oferecendo além de mamografia, uma série de exames para mulheres.