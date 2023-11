O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Arraial do Cabo

Feira Cultural do Xaréu acontece neste sábado (18) em Arraial do Cabo. Evento na Praça da Bíblia reúne música, culinária local e artesanato. A Feira acontece das 17 às 22h. O evento vai contar gastronomia local e trabalhos manuais produzidos pelos artesãos da região. Os produtores de chopp também participam da feira. A programação inclui as apresentações musicais de Max Prates e Paula Soul.

Cabo Frio

A reunião do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Cabo Frio ontem, no Charitas, não teve quorum para decidir se aprova ou não a demolição do casarão dos Gagos, no Portinho, para dar lugar a um codomínio de luxo. O conselho é formado por doze representantes de entidades e precisa da maioria para delibierar. Ontem estiveram presentes os representantes do IPHAN, IMUPAC, Cabo Frio Solidária e das seceretarias de Planjeamento, Turismo e Procuradoria. O Conselho vai pedir que as instituições se posicionem se querem o não manter as cadeiras, segundo informou o vice presidente, o documentarista Lucas Muller. Ele revelou que a Universidade Veiga de Almeida, o Instituto Federal Fluminense e o Instituto Basileiro de Museus tem sido ausências constantes. Uma nova reunição deve ser convocada para a primeira semana de dezembro e, até lá, de acordo com Lucas, o imóvel não pode ser demolido. Um projeto de lei de autoria do vereador Davi Souza, em tramitação na Câmara, tomba como patrimônio Histórico Cultural e Arquitetônico de natureza material e imaterial de Cabo Frio o casarão dos Gagos, na Portinho. O tombamento é uma tentativa de impedir que o imóvel seja demolido para dar lugar a um codomínio de luxo.

Búzios

O proprietário do Grand Cine Bardot, de Búzios, o ator Mário José Paz, o Maradona da novela “Viver a Vida”, está reivindicando o repasse de uma verba de R$600 mil, de uma emenda parlamentar de autoria do então deputado Marcelo Calero. Segundo Mário Paz, o valor seria destinado a modernização da sala e a prefeitura não teria feito o repasse. Segundo o prefeito Alexandre Martins, o valor não poderia ser repassado, visto que o Cine Bardot é uma instituição privada e que tem buscado meios para ajudar o Cine Bardot, com projetos junto a secretaria municipal de cultura.

São Pedro da Aldeia

A quadra poliesportiva da Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, inaugurada há apenas seis dias pelo prefeito Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, e que ganhou o nome de Alcides Araújo de Mendonça, está desde ontem sem jogos de Futsal ou Basquete. A estrutura tubular que sustenta a cesta de basquete cedeu sobre a trave da quadra de Futsal, impedindo a prática de jogos das duas modalidades. Ontem a quadra foi utilizada apenas aulas de kickboxing do projeto “Aldeeia em Movimento”. O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, garantiu por ocasião da inauguração que a obra de reforma é de muita qualidade. A quadra ganhou novas muretas de contenção e novo piso, além de novos alambrados, traves, cestas de basquete e novos postes com LED. A Secretaria de Esportes e Lazer esclarece que já notificou a empresa vencedora da licitação, que resolverá a situação o mais rápido possível.

Iguaba Grande

Segundo as informações o caldeirão está fervendo na Câmara de Iguaba Grande. A confusão foi tremenda entre os vereadores Tikinho e Júnior Bombeiro. Se não fosse a turma do “deixa disso”, o pau tinha cantado na casa de noca. O motivo seria uma discussão sobre nominata. Para os entendidos, isso é só o inicio do que pode vir a acontecer em 2024.

Araruama

Quem está completando mais uma primavera hoje é o primeiro ministro, Chiquinho da Educação. Segundo informações, os presentes estão chegando desde a madrugada. O primeiro a chegar na residência do guerreiro foi o ex-vereador e atualmente conhecido como “o senador”, Júnior Marinho. Em seguida, teria chegado o presidente da Câmara Nelsinho do Som, levando os presentes dos vereadores. Até agora não se sabe se terá festa ou não. Parabéns e muitos anos de vida!