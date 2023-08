O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

Cabo Frio

A prefeita Magdala Furtado completa um mês no governo, cercada por uma legião estrangeira que ocupa diversas secretarias, e sem conseguir convercer de que será capaz de solucionmar as questões emergenciais da cidade. A diretora do SEPE, Denise Alvarenga, ainda não viu avanços e lembra que o sindicato teve apenas um encontro com a prefeita para apresentar as reivinicações. Gelcimar Almeida lamenta que nem isso os profissionais da saúde conseguiram. O ofício do SINDSaúde pedindo uma reiunião tem sido ignorado pelo governo. Carlos Cunha, da Associação de Hotéis, espera mudanças no turismo e reclama que o governo desmarcou três reuniões com empresários do setor. Segundo Carlos, passou da hora de Magdala sair do discurso e partir pra ação.” Ainda não vimos nenhum tipo de mudança no que tange ao turismo, talvez pelo pouco tempo de gestão. Vimos que a prefeita se reuniu com alguns setores da cidade, mas em reuniões protocolares de apresentação. A hotelaria e os guias de turismo tentaram agendar uma reunião para apresentar demandas e sugestões, mas por 3 vezes foi desmarcada. Estamos muito preocupados com a alta temporada que se aproxima. Problemas de segurança, infraestrutura turística, indefinições quanto ao turismo rodoviário, incerteza sobre os eventos, e muitos outros precisam de uma resposta urgente”, disse. O ex-secretário de Saúde no governo José Bonifácio, Jânio Mendes, diz que Magdala ainda não sentou para governar. Segundo ele, são trinta dias de produção de vídeos para as redes sociais, surfando nos projetos que Bonifácio deixou em andamento.

O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, diz prefere esperar três meses para avaliar a performance da prefeita magdala Furtado. Segundo ele, trinta dias é um tempo muito curto e é impossível avalair se ela vai bem ou não. “Ela não teve seis meses de campanha, não debateu os problemas da cidade, como não teve os três meses entre a eleição e a posse, não teve tempo para organizar o governo. Agora com tinta dias administrando, vemos que o tempo é muito pequeno. Não permite uma avaliação isenta. Prefiro aguardar pelo menos mais uns três meses de governo, para entao me posicionar”, cometou Alair.

COLETIVA – A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, vai conceder uma coletiva de imprensa, na próxima segunda-feira às nove da manhã, quando será feita uma prestação de contas referente ao primeiro mês à frente do município.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande entrou na fila de reivindicação do selo internacional Bandeira Azul. Tudo por causa do ICMS Ecológico. Iguaba ficou em primeiro lugar no estado no quesito tratamento de esgoto e é o número 16 no ranking geral do estado dentre os 92 municípios.

São Pedro da Aldeia

A semana foi pra lá de quente em São Pedro. O motivo foi o pedido de autorização do prefeito, Fábio do Pastel, a Câmara para autorização de um empréstimo no valor de R$ 17 milhões e meio de Reais. A matéria deve voltar à Câmara na próxima semana. O canhão da fofoca vai ferver.

Arraial do Cabo

Fique de olho nos eventos do final de semana em Arraial do Cabo. Virada Cultural da Juventude começa nesta sexta-feira (18) e sábado (19), na Praça do Cova, sempre a partir das 18h, com várias atividades para os jovens.

Entre elas, apresentações musicais, poesia, contação de histórias e dança. Presença confirmada de DJs e MCs locais. Neste sábado (19) na Lagoa de Monte Alto e domingo (20) na Praia dos Anjos. As inscrições serão aceitas no local a partir das 9h30min. Para participar é necessário ter mais de 10 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.

Araruama

Tudo certo para a inauguração da Orla Oscar Niermeyer, neste sábado, em Araruama, às 16h30. Várias autoridades são esperadas para inauguração e segundo a prefeita, Lívia de Chiquinho e o primeiro ministro Chiquinho da Educação, o Estado do Rio, terá sua maior Orla. O povo merece.

Búzios

As contas da Prefeitura de Búzios, referentes ao exercício financeiro de 2021, foram aprovadas por unanimidade, em votação realizada, hoje, na sessão plenária da Câmara Municipal. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) já havia emitido seu parecer prévio favorável.