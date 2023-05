O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia ganhou mais um ponto de coleta de lixo eletrônico. Além da Secretaria de Meio Ambiente, os moradores poderão descartar os celulares, TVs, computadores, monitores e circuitos eletrônicos, na sede da Secretaria de Agricultura no Balneário. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a prefeitura aldeense e a Associação Brasileira de Reciclagem Eletrônica e Inclusão Digital. O novo ponto de coleta foi instalado nesta quinta-feira.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, lembrou que o lixo eletrônico

contém substâncias tóxicas e metais pesados como o chumbo, mercúrio , cromo e cadmio capazes de contaminar o solo e a água e que o novo ponto de coleta vai ajudar o município a aumetar o ICMS Verde.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonfácio, admitiu que está fazendo sessões de quimioterapia por conta do câncer no fígado, mas negou que tenha se afastado das funções ou pretenda deixar o governo para tratamento. José Bonifácio, em conversa com o jornalista da Litoral FM, Cleber Lopes, disse que ignora os comentários sobre a saúde dele nas redes sociais. O prefeito ressalta, também, que não da confiança as insinuações de que o secretário de Saúde, Jânio Mendes, teria assumido o governo e frisa que quem o conhece, sabe como trabalha. Bonifácio garante que não ouve, não lê, nem presta atenção a comentários sobre sua saúde: “vou morrer na hora que Deus quiser”, diz lembrando que recentemente o mataram durante uma viagem a Fortaleza. Sobre a candidatura a reeleição o prefeito foi enfático: “Deus é quem sabe”. Mas admitiu que poderá disputar o pleito se estiver bem de saúde e com disposição.

Saquarema

Saquarema é palco até o próximo domingo do Aloha Spirit, o maior festival de esportes aquáticos da América Latina. O evento reúne competições de Canoas Havaianas, Stand Up Paddle, Maratona Aqu·tica, Surfski, Paddle- board e Apneia.

Iguaba Grande

Dezesseis casais vão dizer “sim” durante casamento comunitário que a prefeitura de Iguaba Grande vai promover, no dia 24 de junho, em local ainda a ser defnido. Os casais, que terão direito a cerimônia ecumênica e festa para os familiares, foram selecionados através de edital.

Arraial do Cabo

Final de semana agitado em Arraial. A 33ª edição do Marearte reúne, nesta sexta-feira (19), apresentações de dança, teatro, música e muito mais, a partir das 19h, no espaço Cinema. Artesãos também estarão no local com exposição dos trabalhos. Amanhã (20), a Praça da Bíblia, na Praia dos Anjos, recebe a 2ª edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu, com feiras de artesanato, gastronomia e atrações musicais. O evento começa às 16h.

Búzios

Rola na Praça Santos Dumont, em Búzios, um grupo de oposição ao governo do prefeito, Alexandre Martins, que comprou carne cerveja e fogos para festejar no dia 17 de maio, mas teve guardar tudo. Segundo informações, o grupo estava esperando uma decisão da justiça, o que não aconteceu. Marcão já mandou dizer que compra tudo. Que coisa!

Araruama

Considerado o Rei da Baixada Fluminense, o ex-prefeito de Duque de Caxias e atual secretário de estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, tem mostrado a sua força política em todo o estado do Rio de Janeiro.

Com a aquisição de novas lideranças para a sigla, é inequívoco o prestígio do presidente estadual do MDB nos municípios por onde passa. Em Araruama, não foi diferente. Ele trouxe para o partido um dos principais articuladores políticos da Região dos Lagos, o ex-prefeito Chiquinho da Educação.