O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 20

Cabo Frio

A diretora do Sepe, professora Denise Alvarenga ocupou a Tribuna da Câmara de Cabo Frio, ontem, e com um discurso contundente cobrou direitos e denunciou nepostismo cruzado na prefeitura. Ela lamentou a falta de compromisso dos governos com os servidores. A sindicatlista lembrou que desde 2013 os prefeitos tem se especializado em descumprir leis e negar direitos aos trabalhadores. Segundo ela, a dívida com profissionais da educaçao soma mais de R$ 6 milhões. Denise lembrou que, além de não pagar o piso nacional, mais de seiscen-tos profissionais aguardam o enquadramento por formação. Segundo a sindicalista, 86 pessoas aprovadas no concurso de 2009 ainda esperam ser convocados assim como os de 2020. O presidente da Câmara Miguel Alencar disse que vai convocar uma reunião emergencial da Comissão de Educação na próxima semana, para discutir as denuncias da coordneadora do SEPE. O presidente da Câmara de Cabo Frio Miguel Alencar vai convocar uma reunião emergencial da Comissão de Educação, presidida pelo vereador Rodolpho Aguiar, na próxima semana, para dsicutir as denúncias da coodenadora do SEPE Lagos. A profesora Denise Alvarenga, além das secretárias de administração e de Educação também devem ser ouvidas.

Araruama

Um operação do INEA flagrou, esta semana, o desmatamento e loteamento ilegal de uma área de preservação permanente na Estrada do Campo, no bairro Morro Grande, em Araruama. A ação contou com apoio de um helicóptero da Marinha do Brasil. O desmatamento, descoberto após sobrevoo com a aeronave da Marinha, estava sendo praticado pelo proprietário de um terreno localizado em área limítrofe a Área de Proteção Permanente. O infrator invadiu para desmatar e lotear. Uma máquina que estava sendo utilizada para o corte de árvores foi apreendida e duas pessoas foram autuadas pela ilegalidade. O presidente do Inea, Philipe Campello, disse que o órgão está ampliando as fiscalizações assim com as ações de educação ambiental para proeger a Mata Atlântica, sengundo ele, um dos nossos maiores patrimônios ambientais.

Búzios

A prefeitura de Armação dos Búzios anunciou que já concluiu mais de 70% das obras de revitalização do centro. O governo não teria atendido os apelos do Fórum de Entidades Civil da Cidade e do Instituto de Arquitetos que pediram a paralisação das obras pata discutir propostas alternativas. As ruas Luís Joaquim, Felipe Gustavo, Germiniano José Luís, Rui Barbosa, Luiz Joaquim Pereira e Travessa Oscar César Augusto, Manoel José de Carvalho (Celso Terra) e Travessa dos Pescadores para conclusão do projeto.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de São Pedro da Aldeia, em débito com o município, tem até 31 dezembro para quitar a dívida com descontos de até cem por cento de juros e multas através do programa recuperação fiscal. Os interessados podem realizar o refinanciamento online com o “Pedrinho ” ou buscar o atendimento presencial na sede da prefeitura. O programa beneficia quem tem débito com IPTU, ISS,entre outros.

Arraial do Cabo

De 27 a 29 de outubro, na Orla da Praia Grande, 15 restaurantes da cidade e 11 expositores de chopp mostram o melhor da culinária cabista em um festival. Os pratos principais terão um valor fixado de R$30. Já as sobremesas estarão disponíveis por R$15 e o chopp a partir de R$10. A diversão começa na sexta-feira, 27 de outubro, às 16h. No sábado e domingo, dias 28 e 29, o festival abre as portas às 12h. O artesanato local também é presença confirmada no evento, assim como uma área especialmente dedicada às crianças.

Iguaba Grande

Iguaba ficou em 3º lugar das cidades do Brasil que utilizam o dinheiro recebido pelos Royalties com responsabilidade e gerando serviços públicos eficientes e de qualidade na 1ª Edição da Pesquisa: Petróleo e Condições de Vida da Agenda Pública, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A pesquisa consta na análise de como os royalties recebidos pelos municípios estão sendo revertidos em serviços públicos de qualidade, assim, avaliando a governança. A pesquisa utilizou dados públicos para gerar índices de boa governança nos serviços prestados pela prefeitura, como: educação, saúde, proteção social, desenvolvimento econômico, mobilidade e gestão de qualidade. Já na área da saúde, Iguaba Grande ficou em 1º lugar na pesquisa, com média de 7,38. Foram avaliados critérios como os gastos per capita em saúde, além da cobertura da atenção básica, cobertura vacinal, acesso à água, esgoto, taxa de mortalidade infantil, entre outros. Na educação também fomos destaque, Iguaba ficou em 2º lugar nacional, com média de 7,71. Foram analisados, além dos gastos em serviços e infraestrutura para a área educacional, a taxa de matrículas, a pontuação no IDEB, taxa de abandono escolar e gestão do recurso.