O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Cabo Frio

O uso de caixas de som em todas as praias de Cabo Frio está proibido. Comerciantes, ambulantes e banhistas que insistirem estarão sujeitos a multa e apreensão do equipamento. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes, a tolerância com som alto em Cabo Frio é zero e placas serão instaladas informando que na praia, bom é o som do mar. Juarez explicou que, numa primeira abordagem, os fiscais vão pedir para que a pessoa desligue o som. Em caso de desobediência a pessoa sera notificada e se insistir o equipamento sera apreendido.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou em segundo turno o corte para o Fundo do Meio Ambiente, proposto pelo prefeito Alexandre Martins, que reduziu de 5 para 2 por cento os repasses de recursos oriundos dos royalties. Os percentual de 3% cortado do Meio Ambiente pelo governo sera destinado ao Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal de Assistência a Mulher. O vereador Raphael Braga foi o ̇ncio voto contrário a proposta. Com base nos repasses dos royalties para o município este ano, que somaram pouco mais de R$ 228 milhıes, os vereadores de Buzios reduziram os recursos do Meio Ambiente de R$ 11 para 4 milhıes de Reais.

São Pedro da Aldeia

O primeiro Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de Sao Pedro da Aldeia vai reunir vinte e seis restaurantes e será realziado de 4 e 20 de fevereiro.

A secretaria adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, disse durante a primeria reunião com empres·rios inscritos para participar do evento, que o festival quer consolidar a gastronomia aldeense como produto turístico e ressaltar a abundância de frutos da lagoa.

A gastronomia, de acoredo com a secretaria, é um elo fundamental na cadeia turística e econômica e um nicho especial de negócios no município aldeense, capaz de gerar empregos, consolidar o turismo e incentivar o desenvolvimento econômico da cidade.

Arraial do Cabo

A Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo fechou um estacionamento clandestino, próximo a Praia do Pontal, em área da União, ontem. No local, a prefeitura bloqueou a entrada. A Secretaria do Ambiente está desenvolvendo um projeto de recuperação ambiental com plantio de mudas nativas, visando recompor a vegetação.

Araruama

Os municípios da Região dos Lagos vão receber um aumento significativo no repasse dos royalties do petróleo. Para se ter uma ideia, Araruama, pode receber em 2022, cerca R$ 320 milhões de reais e R$ 416 milhões de reais em 2023. Araruama tá rica.