O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo promove, no próximo sábado, o Dia D de Vacinação contra a Covid-19. Moradores acima de 18 anos, com intervalo de cinco meses da segunda dose, poderão receber a dose de reforço. Haverá repescagem da primeira e segunda dose para pessoas a partir de 12 anos. A imunização acontece de 9 da manha às quatro da tarde, na Associação dos Aposentados e nos Postos de Saúde do bairro Canaã e dos distritos.

São Pedro da Aldeia

A empresa PIROTÉCNICA MINAS BRASIL LTDA foi a única a se crendenciar para o pregão presencial para fornecimento de fogos de artifício e aluguel de flutuantes e Balsa para a prefeitura de São Pedro da Aldeia. A empresa venceu a licitaco com preÁo de R$ 415 mil Reais. O edital estimava o valor da licitação em pouco mais de R$ 428 mil Reais. A empresa sera responsável pelos fogos de baixo ruído, para o réveillon mas também para o aniversario de emancipação, em 17 de dezembro; e os eventos de 2022: aniversario da cidade, dia 16 de maio; festa do padroeiro, 29 de junho e emancipação no dia 17 de dezembro.

Araruama

Araruama é a primeira cidade do Brasil a vacinar 100% da população com as duas doses da vacina contra a COVID. O município aplicou 209.328 doses em pessoas de 12 a 110 anos. O anúncio foi feito ontem pela prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho durante uma rede social. Ela revelou que a cidade tem três pessoas internadas em estado grave com a doença: dois pacientes, de 30 e 58 anos não se vacinaram. O terceiro, de 56, não completou o esquema vacinal. Lívia frisou que pandemia no acaboue adiantou que o novo decreto vai manter a obrigatoriedade do uso de mascara de proteção facial. O calendário de vacinação da terceira dose tem início no dia seis de dezembro.

Iguaba Grande

Iguaba Grande, multiplicou por seis a arrecadação dos royalties do petróleo em comparação com o mesmo período do ano passado. Os repasses saltaram de R$ 9 milhões e 900 mil em 2020 para R$ 62 milhões este ano.

Búzios

O Sombra descobriu que neste sábado (27), uma partida de futebol das chamadas peladas de fim de semana pode ter jogando no mesmo time, Alexandre Martins, prefeito de Búzios, Mirinho Braga, ex-prefeito e o presidente da câmara, Rafael Aguiar. Dizem que Rafael teria pedido para jogar no time Mirinho e ainda solicitou uma vaga o prefeito. Mirinho teria pedido, para formar o miolo de zaga com, o vereador Uriel Da Saúde. Agora é só aguardar para conferir.

Cabo Frio

PERNAMBUCANAS e Magazine Luiza se preparam para abrir as portas em Cabo Frio. As duas gigantes do varejo, estarão em operação na cidade antes do Natal. A Pernambucanas inaugura na próxima terça-feira, às dez da manhã, loja de 992 metros quadrados na Rua José Warlz Filho, oferecendo 20% de desconto nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas. A empresa gerou cerca de 22 empregos diretos e 110 indiretos na cidade. O Magazine Luiza sera inaugurada dia 10 de dezembro, na Casemiro de Abreu, ocupando um espaço de aproximadamente 800 metros quadrados.