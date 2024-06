O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia realiza atualizações em seis linhas de ônibus a partir da próxima segunda-feira. As linhas 501, 504, 510, 514 e 520 terão novos horários e a 505 terá uma mudança na rota. A prefeitura assumiu as linhas municipais. A linha Baleia x Base ganha dois novos horários à noite, 21h10 e 21h50 e 20h25 e 21h05 para quem sai da Base. Já a linha São Pedro x Retiro, seguirá pela Estrada da Boa Vista, mas irá entrar na Rua Brasil, fazer o contorno em frente ao Cemitério Park da Saudade e retornar ao itinerário original. Os usuários da linha São Pedro x Balneário também passam a contar com mais um horário à noite, 22h30 saindo do Centro e às 23h15 saindo do Balneário.

Arraial do Cabo

Onda verde: Arraial do Cabo lança programa de Economia Circular junto com a Heineken. Você já parou para pensar no que acontece com o frasco da sua bebida depois do descarte? Até ontem, Arraial do Cabo ainda não tinha um destino certo para recipientes de vidro, hoje o cenário é diferente. Ao todo, 40 bombonas verdes para reciclagem exclusiva de vidro serão posicionadas em pontos estratégicos da cidade. Todos os dias, a partir desta sexta, a Cooperativa Costa do Sol vai passar recolhendo o material, que será reciclado e retornará as prateleiras com uma nova roupagem. Esse é o Programa Volte Sempre, um projeto de Economia Circular desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, Cooperativa Costa do Sol, além do apoio da logística reversa pelo Grupo Seiva e da reciclagem pela Owens Illinois. Mas, para que essa iniciativa funcione e para proteger nosso meio ambiente, pedimos que colabore separando o material e descartando-o de forma correta. Lembre-se de que o vidro pode demorar de 4 mil a 1 milhão de anos para se decompor na natureza, dependendo das condições às quais é exposto.Em breve as bombas serão instaladas.

Araruama

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação, vai realizar o tão esperado “Arraiá Araruama” – uma festa julina, repleta de atrações caipiras. O evento vai acontecer nos dias 05 e 06 de julho, a partir das 18h, na Praça Menino João Hélio, no centro. Além de muita música, a festança vai contar com barraquinhas de comidas típicas, como: canjica, bolo de fubá, milho e caldos, brincadeiras e, claro, as tradicionais quadrilhas, com participação das escolas municipais e a turma da terceira idade.

Cabo Frio

No dia 20 de julho, um sábado, acontece o 9º encontro de síndicos, em Cabo Frio. O evento contará com palestras informativas sobre segurança predial, regimento interno, convenção, conflitos sociais, questões trabalhistas, meio ambiente e muito mais! As inscrições são gratuitas com distribuição de brindes, coffe brake e sorteio de uma TV de 60 polegadas para quem participar de todas as palestras. O evento começa às 8 horas, no Hotel Paradiso Corporate, Avenida Teixeira e Souza, em frente da delegacia. Para inscrição e outras informações o interessado deve acessar o site: praiadofortecabofrio.com.br ou instagram @encontrosíndicos.

Búzios

A tradicional Festa dos Pescadores de Búzios será celebrada nos dias 28 e 29 de junho, na Praça dos Pescadores, no bairro de Armação. Os festejos também fazem parte da programação da Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, que é comemorado dia 29. Na sexta-feira, será realizada uma Sessão Solene, às 18h, na Escola de Artes e Ofício Zanine, em homenagem aos pescadores do município. No sábado, Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ocorrerá a tradicional procissão marítima. Logo após, será servido almoço em comemoração ao evento. Ainda no sábado, a partir das 14h, a banda de pagode Beleza Pura anima a festa. Às 19h, será celebrada a Santa Missa de São Pedro, na Igreja de Sant’Anna. Para finalizar os festejos dos pescadores, a banda de pagode Vou Zuar sobe no palco às 20h30. logo após, às 22h, JV Delírio encerra a festa.

Iguaba Grande

Nos dias 12 e 13 de julho, acontecerá, na Praça da Estação, a Feira Literária de Iguaba Grande 2024. O evento este ano terá como tema “Literatura, Câmera e Ação!”, abordando a sétima arte: o Cinema. O evento contará com diversas atrações como: o rapper MC Estudante, MV Bill, as irmãs Pretinhas Leitoras, a escritora e jornalista Thalita Rebouças e muitas outras atrações. Além disso, o FLIG 2024 terá grandes shows. no dia 12, a partir das 18h, o cantor Toni Garrido irá agitar a noite iguabense. Já no dia 13, a banda Biometrio encerra o evento, tocando o melhor do rock e pop rock, também as 18 horas. Além de todas as atrações, também haverá stands com os trabalhos das escolas municipais, apresentações dos alunos, stand de expositores, pavilhão literário com venda de livros e muitos espaços de interação para o público.