O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 29

Araruama

O cantor americano Breezy Rodio é a grande atração da primeria noite do “Araruama Wine Jazz Festival”, na Praça Menino João Hélio, no centro, com entrada gratuita. O Festival de vinho, Blues e Jazz se estende até domingo e além de nomes nacionais e internacionais das músicas vai reunir somelliers e restaurantes que vão oferecer pratos degustação entre R$ 15 e R$ 35.

A programação música tem mais de 10 shows de blues, jazz e música instrumental, em três palcos. A programação desta sexta-feira no palco principal será aberta pela Banda Violine Jukebox. Logo depois Cida Garcia sobe ao palco. O cantor Nico Rezende se apresenta às nove e meia e Brezzy Rodio encerra o primeiro dia com show de blues às onze da noite.

Cabo Frio

A PROLAGOS anunciou durante reunião ontem com moradores da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, o início na próxima segunda-feira, das obras de implantação do cinturão de proteção no entorno da Lagoa de Araruama e da rede separativa de esgoto nas ruas da localidade. Engenheiros da concessionaria explicaram como irá funcionar a operação e a necessidade de interditar algumas ruas e até o acesso as garagens durante a obra no bairro que tem previsão de ser concluída até dezembro. Além da Praia do Siqueira, a Prolagos vai investir mais de R$ 50 milhões, na implantação de 26 quilômetros de cinturão nas cidades de Arraial do Cabo, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Também fazem parte do cronograma dez bairros no três municípios da área de concessão.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia promove no para o dia 15 de agosto uma reunião geral na Casa da Cultura Gabriel dos Santos. Na pauta, está composição do Conselho de Cultura, do município que foi dissolvido. A secretaria promete apresentar durante a reunião esclarecimentos sobre as próximas etapas para a eleição do Conselho que será coordenada por uma Comissão Mista, com representantes do governo, da sociedade civil, Câmara de Vereadores, da OAB e do Fórum de Cultura. A Comissão ficará responsável por organizar a 4TM Conferência Municipal de Cultura, que será marcada pela eleição dos nomes da sociedade civil para o Conselho e por discursões da revisão do Plano Municipal de Cultura.

Arraial do Cabo

Nesta sexta-feira (29), o cantor Marcos Jotta inicia a segunda noite de shows a partir das 17 horas. Às 19 horas, o palco é comandado pelo grupo Nada Igual e Tiee, que promete animar os moradores e turistas ao som dos maiores sucessos do pagode. Não fique de fora dessa! O Festival da Lagoa é mais uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio das Secretarias de Governo, Eventos, Esporte, Lazer e Turismo, com apoio da Prolagos, Associação de Pescadores Artesanais de Monte Alto (APAMA), Associação dos Pescadores de Figueira (APADFIG) e Associação dos Pescadores Artesanais do Parque das Garças Integrada (APESCARPGIN).

Búzios

Os fofoqueiros de plantão garantem que alguns vereadores de Búzios estão querendo mudar a mesa diretora. Segundo a turma da Praça Santos Dumont, o presidente Rafael Aguiar não tem dormido com tranquilidade. E agora?

Iguaba Grande

O vereador Adriano Mairink é mais um candidato a presidente da Câmara de Iguaba Grande. Só que seu colega Paulo Rito, diz que Tikinho está apalavrado com ele. Coisa da política.