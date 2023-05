O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Iguaba Grande

O suplente de vereador Pastor Mauro,l assumiu a cadeira do vereador Marcelo Durão que para a secretaria de Turismo de Iguaba. Na próxima quinta-feira (04) mais um vereador vai deixar cadeira e, desta vez, quem deixa a Câmara é o vereador Paulo Rito que vai assumir a Secretaria da Melhor Idade, em seu lugar entra a suplente Silvana Grimaldi.

Arraial do Cabo

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou, nesta sexta-feira (28), um grande pacote de reajustes destinado aos servidores concursados de toda a Prefeitura. No texto, que segue hoje para aprovação da Câmara Municipal, magistério e profissionais da Educação vão receber um reajuste de 14,95% sobre o vencimento base, seguindo a orientação da portaria interministerial. Profissionais concursados de outros setores da Prefeitura vão receber um aumento no salário de 7,57%, referente a revisão geral anual. “Quero reafirmar o compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade, com uma gestão de responsabilidade, promovendo o fortalecimento da economia”, disse o gestor de Arraial do Cabo”.

São Pedro da Aldeia

Polêmica no canhão de São Pedro da Aldeia. Os artesãos de São Pedro estão reclamando que não foram consultados sobre o fechamento no feriado da Casa do Artesão. Já o secretário de Cultura Tiago Marques nega e diz os artesãos foram ouvidos e a maioria optou pelo fechamento. E agora?

Cabo Frio

A Educação de Cabo Frio vai parar nesta quata-feira. O SEPE Lagos está convocando todos os trabalhadores das escolas municipais para um protesto, às nove da manhã, em frente a prefeitura, na Praça Tiradentes, no Centro. A direção do sindicato diz que a paralisação de vinte e quatro horas é um alerta ao governo diante das perdas que a categoria vem acumulando ao longo dos anos. A catgoria denuncia achatamento salarial, ataques a direitos e precarização do trabalho. A direção do SEPE diz que em Cabo Frio, os profissionais da educação estão no subsolo em termos de salário e respeito a direitos.

Búzios

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, foi entrevistado da Rádio Litoral FM, 94,5, nesta terça-feira (02), no Programa “A hora do Prefeito”. Ao ser perguntado sobre a situação jurídica, em processo que está em Brasília para ser julgado, disse está tranquilo. O prefeito também falou que se caso acontecer qualquer decisão desfavorável a ele a “carta” está na manga, mas não mencionou nome.



Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação reuniu os quatorze vereadores da bancada da prefeita, Lívia de Chiquinho, no último sábado, no Clube Abel, para um bate-papo. Segundo o Sombra, o vereador Russo, não estava presente, pelo visto não teria sido convidado. Os fofoqueiros de plantão estão falando que o casal, Oliveira e Penha Bernardes estava pilotando um drone. Já Russo teria ido até a metade da escada apenas. O que se sabe é que a coisa para o vereador, tá para lá de “russa”. Coisas da política.