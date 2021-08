O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio retomou, nesta terça-feira, as sessões após o recesso parlamentar. A abertura dos trabalhos do segundo período legislativo será marcado

pela posse do suplente de vereador Felipe Fernandes. Felipe, exonerado ontem da Secretaria de Saúde, de acordo com Publicação no Diário Oficial da prefeitura de Cabo Frio, assume no lugar do vereador Davi Souza que se licenciou para assumir a Secretaria de Governo. Felipe, segundo fontes do governo, deve se licenciar da Câmara e retornar a secretaria de Saúde. A cadeira dele será ocupada pelo ex-vice prefeito da cidade, Felipe Monteiro.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu, nesta terça-feira (3), representantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). No encontro, o Bope comunicou ao prefeito que fará um reconhecimento das praias visando a possibilidade de realizar treinamento de mergulho com os alunos do curso de operações especiais da corporação. O Secretário Municipal de Segurança Pública, Leandro Alex, acompanhou a reunião

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia, Fernando Mistura, que foi a secretaria de Educação fazer uma live e cobrar a presença do secretário, Professor Elias, anda bravo pela cidade. Mistura alega que após sua ida a secretaria, uma funcionária teria sido exonerada por ser sua amiga. Dizem que a briga está só começando. Fofocas do canhão.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins lançou uma nova enquete nas redes sociais da prefeitura para que a população escolha o local para o novo Centro Comercial Rodoviário: São José ou Rasa. Alexandre não esconde a preferência pela instalação do terminal na Rasa, ao lado do INEF. O centro comercial rodoviário também abrigaria a Sub-Prefeitura do bairro, descentralizando e reduzindo o transito para o centro. O prefeito lembra que o São José já abriga o Hospital Rodolpho Perissé, e que seria incompatível um centro comercial Rodoviário próximo a unidade.

Iguaba Grande

A juíza eleitoral de Iguaba Grande, Maira Valéria Veiga de Oliveira, cassou os mandatos do prefeito Vantoil Martins, o vice Alexandre da Farmácia e do presidente da Câmara, Balliester Werneck. O processo é 2019 e segundo o advogado, Pedro Canelas, já teria perdido o objeto. A decisão cabe recurso.

Araruama

São fortes os rumores de que o primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, deve lançar o filho, Thiago Ribeiro, na eleição de 2022. Ainda não se sabe se para estadual ou federal. Na câmara de vereadores, que volta aos trabalhos nesta terça-feira (3), não se fala em outra coisa.