O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama, que vereador, Amigo Valmir, não anda nada satisfeito com o governo de Lívia de Chiquinho. O motivo da insatisfação, seria o descaso com o 5° distrito, que atualmente não tem administrador e se encontra totalmente abandonado. O moço tá muito bravo e vêm coisa por aí.

Arraial do Cabo

O Sombra encontrou Andinho, ex-prefeito de Arraial do Cabo, almoçando em Cabo Frio, em restaurante com nobre deputado estadual, Dr. Serginho, o vereador Josias Swel e o ex-vereador Fabinho da Saúde. Pelo visto, o papo principal era a eleição deste ano. Ninguém ficou sabendo quem pagou a conta.

Iguaba Grande

O suplente de vereador de Iguaba Grande, Renatinho da Saúde, segundo informações, vive pedindo, ao vereador, Alan Rodrigues, ocupar por alguns dias a cadeira da câmara. Dizem que Alan tá quase cedendo aos apelos de Renatinho. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, já dizia vovó.

São Pedro da Aldeia

COVID-19 e gripe não são as únicas ameaças, neste início de ano, a saúde da população da região. A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia alerta para a possibilidade de aumento de casos de dengue, zika e chikungunya.

As chuvas frequentes e as altas temperaturas nesse período do ano são propícias para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão das doenças.

Búzios

A temporada de cruzeiros estão suspensas até o dia 21 de janeiro. A decisão foi anunciada ontem pela Associação Brasileira de Navios, após uma série de casos de COVID. A medida tem efeito imediato para novas partidas e nenhum hóspede será embarcado. Os cruzeiros atuais vão finalizar os seus itinerários conforme planejado. A temporada de Cruzeiros oferecia mais de 566 mil leitos em cinco navios em 129 roteiros. Búzios tinha trinta escalas previstas e Cabo Frio doze. A estimativa era de gerar um impacto de R$ 2 bilhões e meio na economia, R$ 330 milhões em impostos e cerca de 35 mil empregos diretos e indiretos.

Cabo Frio

Cabo Frio retomou, nesta terça-feira, a campanha de vacinação contra a gripe em 27 postos de saúde, após receber da Secretaria de Estado de Sa ̇de novo lote do imunizante. Para se vacinar, basta levar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto e o cartao do SUS ou CPF. A secretaria de Saude, Erika Borges, pediu que a população compareça aos postos e se vacine, não apensas contra a gripe mas, também, contra a COVID-19.