O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Cabo Frio

Os proprietários da Cabana dos Pescadores acusaram, ontem, veículos de comunicação da região, entre eles, a Rádio Litoral FM, de propagar Fake News e espalhar mentiras. Os próprietários do estabelecimento, na publicação, apagada logo depois, dizem que estão lutando para quer a Cabana volta a funcionar como bar e restaurante. O procurador da república, Leandro Mitidieri, voltou a afirmar ao jornalismo da Litoral FM que há sentença transitada em julgado para demolição do imóvel e foi contundente ao afirmar que a única alternativa para preservar o local é a interdição das atividades comerciais e a preservação do caráter de patrimônio histórico. A decisão judicial determina não só a demolição pela prefeitura mas, também, a retirada de entulhos, em razão do estabelecimento estar localizado em costão rochoso e a adoção de medidas para a recuperação ambiental da área degradada.

Araruama

A vacinação contra a Dengue acontece de segunda à sexta-feira, em 5 unidades de saúde do município, das 08h às 15h30. Segundo o Ministério da Saúde nesse primeiro momento devem se imunizar crianças e adolescentes que têm entre 10 e 14 anos, acompanhados de um responsável. É preciso levar RG, carteira de vacinação, cartão do Sus e comprovante de endereço.

Arraial do Cabo

A atleta cabista, moradora da Prainha, conquistou ouro na modalidade feminina no Aloha Spirit, realizado em Saquarema de 17 a 26 de maio. A apneia estática é uma modalidade esportiva da qual o atleta deve permanecer com as vias aéreas embaixo d’água pelo máximo de tempo sem oxigenação, Sâmia conseguiu ficar 3 minutos e 19 segundos. O Aloha Spirit é o maior festival de esportes aquáticos do mundo, inclui varias modalidades como canoa havaiana, apneia, sup e paddleboard e maratona aquática, ele acontece em varias datas ao longo do ano em cidades diferentes.

Búzios

Prima do ex-prefeito, Mirinho Braga, é pré candidata a vereadora com o prefeito Alexandre Martins. Por falar no prefeito, Alexandre Martins, ele vai está no Programa Bom Dia Litoral, na próxima segunda-feira. O moço disse vai “soltar o verbo”.

São Pedro da Aldeia

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia alerta para a possibilidade de pancadas de chuva moderada nesta terça-feira (04). A Prefeitura destaca que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar embaixo de árvores, pois há o risco de queda e descargas elétricas, assim como não deve-se estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde irá inaugurar a Clínica Odontológica Municipal. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 05 de junho, às 18h, em Bacaxá. O mais novo equipamento de saúde do município contará com a Odontoclínica, onde serão realizados serviços de profilaxia, restauração e extração simples e com o Centro de Especialidade Odontológicas, com tratamento de endodontia, cirurgia oral de menor complexidade, estomatologia, prótese dentária, entre outros serviços. A Clínica Odontológica Municipal fica na Rua Professor Souza, 05, em Bacaxá (no Calçadão).

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Educação, inaugurou, nesta segunda-feira (03), a nova sede da Seduc. O equipamento, que homenageará a professora Zilda de Oliveira Santos, irá abrigar toda a parte administrativa da secretaria, além de atendimentos ao público. Após reformas estruturais, com três andares, a nova sede da SEDUC conta com inovação na arquitetura e um design moderno. O conceito do local é aberto no interior e com janelas de vidro, promovendo uma maior integração entre os profissionais da educação. O prédio conta, ainda, com elevador, ambientes climatizados, recepção com ampla área de espera, banheiros com acessibilidade, cozinha com copa, estações de trabalho, sala de reuniões, energia solar e muito mais.