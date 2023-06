O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

São Pedro da Aldeia

O juri nacional do programa “Bandeira Azul” pré aprovou 45 candidatas entre 48 inscritas à certificação internacional para temporada 2023/2024. São 34 praias e 11 marinas, que serão avaliadas pelo juri internacional, que se reúne em setembro, em Copenhagen, na Dinamarca. 7 são novas candidatas, entre elas a Praia das Pedras, em Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia.

Saquarema

O saquaremense Daniel Templar está entre os principais candidatos ao título da sexta etapa da temporada Sulamericana 2023/2024 da Liga Mundal de Surfe, que acpontece na Prainha, no Rio, de quarta até domingo. A primeira edição da competição ano passado foi conquistada pelo saquaremense, João Chianca, o Chumbinho, atual número 2 do mundo da Liga Mundial e por Summer Macedo. Os dois não estarão defendendo seus títulos, então novos campeões serão conhecidos no domingo.

Cabo Frio

Cabo Frio ganhou hoje dois novos vereadores. São eles Átila da Ótica e Coronel Ruy França. Eles assumem as cadeiras de Vinícius Corrêa e Vanderson Bento, que tiveram os cargos cassador por fraude à cota de gênero nas últimos eleições. O juiz Vinícius Marcondes de Araújo presidiu a retotalização dos votos, na sede do Cartório Eleitoral de Cabo Frio. Vinícius e Vanderson ainda podem recorrer, fora do cargo, no Tribunal Superior Eleitoral.

Arraial do Cabo

No próximo sábado, dia 10 de junho, acontece a 3ª edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu. O evento acontece na Praça da Bíblia, a partir das 16 horas com muita música, gastrônomia e artesanado local.

Iguaba Grande

Ontem foi inaugurada a nova sede da Secretaria de Meio Ambiente de Iguaba Grande, agora localizada na rua Nossa Senhora de Nazareth, n.º 1/ lote 1, Cidade Nova. A nova instalação irá concentrar setores como: Administração, Fundo do Meio Ambiente, Conservação e Infraestrutura, Conselho do Meio Ambiente e Poda. A mudança já vinha acontecendo gradativamente, antes da inauguração oficial. O novo endereço proporciona um acesso melhor, e também é mais próximo da prefeitura e Câmara Municipal.

Araruama

A solenidade de Corpus Christi em Araruama promete reunir centenas de fiéis católicos, que tradicionalmente comemoraram a presença de Jesus Cristo vivo na Eucaristia. O evento acontece nesta quinta-feira e é realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Paróquia São Sebastião. A programação começa às 7h30h com Missa nas Clarissas, depois, às 08h30 têm Santa Missa na Igreja Matriz São Sebastião. Meio dia terá a Feijoada no Centro Pastoral. 13h é a hora do encerramento da Confecção dos tapetes de sal. Já às 15h, será o Terço da Divina Misericórdia. Já por volta das 17h haverá a tradicional promissão sobre os tapetes de sal em direção à Igreja Matriz de São Sebastião. E em seguida, por volta das 18h30, os fiéis irão se deslocar para a Praça Menino João Hélio, onde vai acontecer uma Missa Campal. A programação continua na parte da noite, às 20h com um show católico do “Ministério Renova”, na Praça Menino João Hélio.

Búzios

O bairro de José Gonçalves tem um novo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que leva o nome de Perciliana Rodrigues da Costa. A inauguração aconteceu na noite deste dia 5 de junho e contou com a presença da comunidade, de membros da família de Perciliana, além da da secretária da pasta, Joice Costa, do Prefeito Alexandre Martins e demais autoridades dos poderes executivo e legislativo municipal. O novo CRAS, que atenderá, uma estimativa de mais de mil e seiscentas famílias, será referência para a implementação do Programa Criança Feliz, que tem como objetivo mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem e integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.