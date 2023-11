O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Búzios

O ex-vereador de Búzios, Flávio Machado, foi exonerado do cargo em Comissão de Gerente de Bairro, para o qual foi nomeado pela Portaria n° 942, de 26 de Abril de 2021. O motivo, segundo informações, teria sido um áudio vazado nas redes sociais, em que supostamente, declarava, desejo de deixar o governo do prefeito, Alexandre Martins. Ainda segundo informações, o cargo de Flávio Machado fazia parte do grupo do vereador Gugu de Nair.

Iguaba Grande

A Câmara de Iguaba Grande ganhou um novo vereador. O polícial militar Fabricio Torquato, de 45 anos, assumiu a cadeira de Elifas Ramalho cassado por fraude à cota de gênero. Jackeline Hermida foi lançada candidata fictícia pelo PP para que a legenda alcançasse o número mínimo de candidaturas femininas determinado pela legislação eleitoral. O TRE na decisão, mantida por unanimidade no TSE, determinou a nulidade dos votos e a cassação do registro de todos os candidatos do partido ea retotalização dos votos. A fraude pode derrubar mais sete vereadores na região. Em Cabo Frio, Leonardo Mendes, Davi Souza, Carol Midori e Oséias Rodrigues. Em Búzios Gelmires da Costa Gomes, o Gugu de Nair, e Raphael Brag. Em São Pedro, José Victor Coutinho da Costa, o Vitinho de Zé Maia, teve o mandato cassado, mas ainda pode recorrer.

São Pedro da Aldeia

Vinte e um mil trezentos e trinta candidatos se inscreveram para o Concuso Público da Prefeita de São Pedro da Aldeia que oferece 294 vagas imediatas para cargos da Secretaria Municipal de Educação, além de cadastro reserva. De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM – responsável pela organização do concurso, a disputa será de 77,56 candidatos para cada vaga. A maior disputa candidato vaga será para o cargo de professor de História. São 106,61 candidatos na disputa para cada uma das treze vagas disponíveis. O maior número de candidatos inscritos é para o cargo de professor docente dois. São 9.563 candidatos, ou seja, 83,87 candidatos para cada uma das 114 vagas oferecidas no concurso. O salário é de R$ 2 mil 763 Reais e 22 centavos para professor docente dois e R$ 2 mil 942 Reais e 28 centavos para os demais cargos. As provas acontecem de 3 a 6 de dezembro.

Arraial do Cabo

O público marcou presença na 1ª edição da Feira Cultural e Turística da Massambaba, realizada no final de semana, em Monte Alto. O evento reuniu cantores locais, artesanato, gastronomia e muita diversão, com o objetivo de impulsionar a geração de renda, fortalecendo os pequenos empreendedores do município.

Araruama

A eleição de 2024 de Araruama vai ser uma das mais quentes de todos os tempos. Isso é o garante um político da cidade. Segundo o mesmo, serão mais de seis candidaturas. Está semana surgiu mais um nome, Sérgio Ribeiro, que não parente do primeiro ministro Chiquinho da Educação. Sérgio é empresário, dono do Cabo Folia.

Cabo Frio

O ex-secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, terá uma grande empreitada para 2024. Vai ter que descobrir um nome para representar o PDT, nas eleições. Dizem que já começou a “garimpar”. Agora é aguardar 2024 chegar.

Saquarema

O município de Saquarema recebeu o Prêmio Band Cidades Excelentes. Pelo segundo ano consecutivo, a gestão municipal foi premiada e reconhecida pelo Instituto Aquila e Grupo Bandeirantes como de excelência em todo o estado. Nesta edição do prêmio, Saquarema foi finalista em quatro categorias: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Sustentabilidade; Educação; e Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública. Além disso, a cidade foi a grande campeã no prêmio principal (categoria municípios de 30 a 100 mil habitantes), com o título estadual de Cidade Excelente! A premiação ocorreu na sede da FECOMÉRCIO, no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Criado pelo Grupo Bandeirantes e operacionalizado pelo Instituto Aquila, a iniciativa buscou reconhecer as melhores gestões públicas municipais em todos os estados do Brasil.