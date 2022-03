O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos  nesta  terça-feira, dia 08

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio, anunciou ontem que a secretária de Agricultura, Katyuscia Brito, assume interinamente a secretaria de Turismo do município, no lugar do hoteleiro Carlos Cunha. Ela vaia cumular as duas secretarias. Carlos Cunha entregou o cargo no início da tarde de ontem. Segundo o prefeito, ele justificou a saída para se dedicar ao Hotel La Plage, no Peró, nesse momento de retomada do turismo com a derrubada das restrições por conta da pandemia da COVID. Carlos Cunha se limitou a dizer que deixa o cargo por motivos particulares. A presidente do Cabo Frio Convention Maria Inês Oliveiros se disse supresa e que os empresários esperam a indicação de um técnico. José Bonifácio disse que até a Semana Santa vai ouvir o trade e definir o novo secretário.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo não vai flexibilizar as medidas de prevenção a COVID e derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial em espaços fechados. Marcelo Magno disse que a proteção é necessária para prevenir a doença, principalmente após o período de Carnaval, em que a cidade recebeu um fluxo grande de visitantes de outros municípios.

Iguaba Grande

Em Iguaba Grande, o preito Vantoil Martins derrubou a obrigatoriedade da máscara em locais abertos e em locais fechados, com ventilação natural fica facultativo ao estabelecimento. O uso da proteção permanece obrigatório em locais fechados que não disponham de ventilação natural, unidades de saúde e nos setores administrativos.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Mrtins, anuncia, nesta quinta-feira, as obras e eventos do governo para 2022 durante coletiva de imprensa junto com o vice-prefeito Miguel Pereira, no Ferradura Resort, às seis da tarde. Na ocasião, será apresentado o calendário oficial unificado de eventos das Secretarias de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e de Lazer e do Esportes. A cidade terá no mínimo, um grande evento por mês, além de vários festivais.

São Pedro da Aldeia

O PROCON de São Pedro da Aldeia realiza amanhã de uma e meia as quatro da tarde, mais um mutirão de atendimentos em conjunto com a PROLAGOS. De acordo com o coordenador do PROCON, Marcio Lisboa, o mutirão oferece diversos serviços, inclusive renegociação de dívidas. Os consumidores também poderão ser encaminhados para adesão à Tarifa Social.

Araruama

Os vereadores das Câmeras da região retornaram ao trabalho nesta terça-feira depois de esticar o feriadão do carnaval. Em Araruama, o vereador Elói Ramalho retornou depois de se licenciar para assumir a Chefia de Gabinete da Secretaria de Defesa do Consumidor do Governo do Estado.