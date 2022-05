O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

A Viação São Pedro voltou a operar o tansporte no município aldeense desde a zero hora desta terça-feira. A empresa V7BUS, que prestaria o serviço foi desqualificada pela prefeitura.

A concessionaria não apresentou número suficiente de veículos para a prestação do serviço apesar de ter apresentado, segundo a prefeitura, todos os documentos necessários, inclusive, quanto à comprovação de frota. O governo entrou em acordo com a Viação São Pedro que vai continuar prestando o serviço de forma emergencial, pelo período de 60 a 90 dias, até que uma solução definitiva seja encontrada e uma licitação seja realizada para definir a empresa vai operar e explorar o serviço.

Cabo Frio

A Praça da Cidadania, na Praia do Forte, em Cabo Frio, vai ser palco, esta noite, de uma Batalha entre MCs em ritmo de protesto, a começar pelo título: “O verso de uma criança não se cala com um tiro”.

O evento vai contar com a realização da semifinal e final da batalha, que foi interrompida na noite da última quinta-feira, porque no bairro Manoel Corrêa, houve uma ação truculenta de policiais do 25o Batalhão. A batalha, marcada para às sete da noite, terá participação de 15 MCs e transmissão pelo aplicativo de lives pelo Taboom. O vencedor receberá uma premiação em dinheiro, além de prêmios de patrocinadores do evento. O segundo colocado também recebe premiação dos patrocinadores.

Búzios

A prefeitura de Búzios anunciou para amanhã, às seis da tarde, a inauguração das obras de reforma da Escola Municipal Nicomedes Theotônio Vieira. O prédio, que ano passado foi interditado pela defesa civil por risco de desabamento, passou por uma série de obras: o piso foi trocado por porcelanato, instalações elétricas refeitas, e a capacidade da rede aumentada para adequar os novos aparelhos de ar-condicionado. Os alunos da Nicomedes estavam, desde o início do ano letivo, estudando no prédio da Escola Municipal Nobelina, na Ferradura, mas a partir desta quinta-feira os estudantes já retornam ao prédio do Nicomedes.

Arraial do Cabo

Contas do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, foram rejeitadas pelos vereadores Tayron, Galego, Rogério Simas, Tukinha, Shogum. Votaram contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado, Ayron Freixo e Cleiton. O vereador, Chuchu se absteve.

Iguaba Grande

Nada como um dia para uma reflexão. Segundo informações do Sombra, o vereador Balliester Wernec já estaria arrependido do que falou na Câmara, após saída do secretário de Educação, Fred Carvalho. O moço, preocupado, teria enviado um emissário especial, o senhor César, secretário geral da Câmara, para apagar o “incêndio”, mas nem Fábio Costa e nem o prefeito Vantoil Martins foram encontrados. Na prefeitura, o que rola é que o prefeito ficou muito triste com as atitudes do vereador.

Araruama

Noticias dão conta de que o ex-vice prefeito, Marcelo Amaral, virou pré-candidato a deputado estadual. Ao saber que o vereador Eloi Ramalho deu até tontura e falou que para estadual, e vai de Léo Vieira. E agora?