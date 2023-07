O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio já está em casa. Ele terá uma agenda de visitas para os despachos referentes à rotina administrativa do município, até o restabelecimento completo da rotina de trabalho. O prefeito cabofriense teve alta médica nesta segunda-feira depois de dez dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói, para tratamento contra um câncer no fígado. O prefeito recebeu reforço nutricional para reduzir os efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia. O período de afastamento de José Bonifácio sem a necessidade de convocação da vice Magdala Furtado ven-cerias nesta quarta-feira. A vice chegou a ocuipar uma sala no Edifíco Carvaleas, no centro, onde implantou o que chamou de gabinete de transição de poder e chegou a anunciar alguns nomes que integrariam o secretariado de um possível governo.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja já tem dois prováveis adversários para a defesa do cinturão do peso mosca conquistado sábado numa verdadeira guerra: o mexicano Brandon Moreno, em uma possível revanche ou o americano Brandon Royval, que serviu como reserva da disputa. O chefe do UFC Dana White rasgou elogios para Pantoja e Moreno e abriu as portas para promover uma revanche entre os rivais de longa data, apesar dos três triunfos a favor do lutador cabista. Brandon Royval é o quarto colocado no ranking do peso mosca e vem de três vitórias consecutivas no octógono. As últimas derrotas do norte-americano foram sofridas justamente para o campeão Alexandre Pantoja, em 2021, e o ex-campeão Brandon Moreno, em 2020. Pantoja, além do cinturão faturou algo em torno de R$ 250 mil.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta terça-feira (11) a solenidade de posse dos Grêmios Estudantis 2023/2024, promovendo maior integração entre os alunos da rede municipal de ensino. A participação ativa dos alunos nos 20 Grêmios contribui de forma positiva para uma melhor vida social, cultural e política, além de oportunizar o desenvolvimento da autonomia e o espírito de liderança. São mais de 160 alunos envolvidos no evento.

Búzios

O prefeito Alexandre Martins recebeu, hoje, pais e responsáveis de crianças autistas do município. Na reunião, foram apresentadas as demandas e sugestões para que as pessoas com o Transtorno do Espectro Autista tenham garantidos os seus direitos por meio de políticas públicas que os valorizem. Búzios trabalha para que todos tenham acesso à saúde, educação, lazer … e encontros como este são sempre importantes para o desenvolvimento da cidade.

Iguaba Grande

Na próxima quarta-feira (12), será inaugurada a “Cidade do Idoso”, a partir das 9h, no novo espaço, localizado à beira da Rodovia Amaral Peixoto, n.º 4137. O local irá englobar diversos serviços ofertados pela Secretaria da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável junto ao Centro Geriátrico, da Secretaria de Saúde. O espaço é uma grande conquista que irá disponibilizar diversas atividades para o público da melhor idade de forma totalmente gratuita. Artesanato, oficina da memória, musicoterapia, roda de conversa são apenas algumas das atividades. Além disso, os idosos também terão acesso a atendimento de algumas especialidades médicas.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, promoveu uma reunião com as comunidades pesqueiras dos bairros Praia Linda e Balneário das Conchas. O encontro teve como objetivo esclarecer detalhes administrativos sobre o Registro Geral do Pescador (RGP). O secretário adjunto de Pesca, Breno Bento Santos, foi o responsável por conduzir a reunião.